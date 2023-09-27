教師節好消息！教育部增聘1600位特教助理員

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明天就是教師節，教育部長潘文忠今天在廣播節目上表示，為減輕老師的負擔，從113年至116年將增加1600位專任特教學生助理員，以協助老師教學；此外行政院跨部會將投入50億元，改善學校附近的交通，提升師生的安全。

潘文忠及全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天中午接受教育廣播電台《老師好》節目的訪問，潘文忠表示，小時候家裡窮困，讀小一、小二時的老師，會塞一些參考書給他，這種現象一直持續到他小學畢業。由此他看到老師真的可以幫到很多孩子，他以前曾在國小任教，一直都很喜歡人家稱他為「潘老師」。

幾年前，有一個黃同學考上嘉義女中，願望是希望有一個書桌。潘文忠說，對許多家庭稀鬆平常的東西，對窮困的庭卻很珍貴，他看到這個新聞後，就馬上請教育部同仁送了書桌給黃同學，遇到嘉義女中的校長，也會問一下黃同學的學習狀況，而黃同學現在已進入暨南大學就讀。

潘文忠說，老師的工作是來照顧學生，不應該增加他們一些形式工作的負荷，因此教育部這幾年積極推動行政減量，譬如「生生有平板」計畫的採購，就沒必要每個學校都去做同一件事，而可以透過聯合採購的方式，減輕個別學校的負擔。

現在一些特教孩子融入普通班，造成老師教學上很大的負荷。潘文忠表示，從113年到116年將增聘1600位特教學生助理員，以協助老師教學，113年的特教經費將達到11億元，跟往年比是倍增。

此外，學校老師要擔任交通導護，肩負學生交通安全的責任，被認為不合理。潘文忠說，行政院跨部會研擬投入50億元經費，改善學校附近的交通環境；而在一些複雜、交通頻繁的路口，也將不再由老師擔任交通導護，而會由專業交通人員或義交來執行。