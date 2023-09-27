《電通股》問鼎台灣IC設計通路3大王者 文曄漲停登天價

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【時報記者王逸芯台北報導】文曄(3036)有鑑於第三季進入傳統旺季，加上併入加拿大Future Electronics的效應將在明後兩年明顯浮現，新文曄將力拼成為台灣IC通路前三大業者中的毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者，文曄今(27)日開高走高，盤中帶量鎖住漲停104.5元，股價創下歷史新高。展望第三季，文曄將進入銷售旺季，法人預估，文曄單季營收將季增加逾2成，歸屬母公司淨利更是有機會成長超過4成。

文曄日前大動作併購加拿大Future Electronics，預計於明年上半年完成交割，等於Future Electronics將於下半年開始貢獻文曄的營收與獲利表現，以此假設前提下，法人看好文曄2024年每股獲利上看1股本，不僅如此，長線來看，2025年文曄將可望完整認列 Future Electronics一整年的營收與獲利表現，以此假設前提下，預估文曄2025年每股獲利更是上看15元。

法人表示，文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者，並認為當一家公司的產業地位改變時，將有利股價表現與評價的提升，因此在評價面，以相對價值法(Relative Valuation)來看，目前文曄的本益比跟同業平均相比仍相對偏低，表示文曄的評價仍具提升空間。