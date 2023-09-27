《類股》鋼鐵難行 法人仍點3將

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】大陸粗鋼限產政策能否落實，外資仍存有疑慮，加上中鋼(2002)董座表示今年是建廠以來最大的挑戰，鋼廠挑戰仍多，中鋼、中鴻(2014)、東和鋼鐵(2006)帶頭跌約3%，中鋼一度跌至兩年半低點，周三周四法說會的盛餘(2029)、中鴻同樣下跌，鋼鐵股跌近2%，為上市類股最疲，類指跌至一個月低檔。不過法人認為，原料價格上漲，但評價並未偏低，維持中鋼、新光鋼(2031)、榮剛(5009)買進(Trading Buy)的投資建議。

俄羅斯10月1日開徵鋼鐵出口關稅，有利於國際鋼市的價格穩定，大陸第四季鋼鐵限產能是否落實，外資仍存在疑慮，以及中鋼董事長表示今年是建廠以來最大的挑戰，種種鋼市訊息多空摻雜。近期原料價格上漲帶動鋼價維持強勢，但大陸鋼鐵限產政策可能在今年第四季壓低原料價格，對後勢帶來變數。

中鋼今年上半年獲利僅在損平水準，而今年第三季鋼價先跌後漲，預期也會在損益兩平的水準，因此今年第四季是中鋼今年能否維持獲利的重要關鍵，也是中鋼表示今年是建廠以來最大挑戰的原因，因中鋼自成立以來只有建廠第一年虧損，之後都是獲利。

俄羅斯對鋼鐵出口開徵0~7%的出口稅，有利於國際鋼市的價格穩定。大陸若要維持粗鋼產量不高於去年的長期政策，則今年第四季的粗鋼產量必定要有明顯的減少，但粗鋼產量減少勢必影響各個鋼廠的稼動率及獲利，牽涉到各個地方政府的GDP成長及財政，因此今年第四季大陸粗鋼限產政策能否落實，主要仍觀察大陸中央的政令能否貫徹而定。