台積電帶頭反攻 分析師點名5檔AI股可留意

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投組表現：

中砂（1560）表現最佳， 受惠3奈米達到滿載，5奈米及7奈米稼動率回升，鑽石蝶產品出貨有望倍增，27日股價強勢上攻。

上詮（3363）表現最差，投入矽光子及共同封裝光學元件（CPO）開發，27日股價小漲0.55％，後市可期。

盤勢預測：

金管會27日呼籲投資人要對台股基本面有信心，加上美國兩黨可望達成協議避免在10月關門，激勵權王台積電（2330）帶頭反攻，加權指數高低震盪，終場以小漲0.21％作收。

技術面來看，加權指數22日低檔16,202.43點，為多頭守穩的重要關鍵，後續若有出現融資餘額減少的情況，將有助大盤延續反攻行情。

保瑞（6472）表現最佳，Q4成長動能強勁，股價近期技術型態反彈，有望進一步挑戰月線。

安可（3615）表現最差，八月營收年月雙增，股價高檔震盪拉回5日均線。

盤勢預測：

隨著市場對經濟衰退疑慮升溫，恐慌指數VIX暴漲至5月底以來新高，在蘋果領跌下，道瓊指數昨日下跌近400點，10年期公債殖利率上升至4.55％，接近2007年以來最高，另外美國最新數據顯示，9月消費者信心指數觸及5月份以來最低，加上美國政府關門風險快速升溫，美股四大指數全數收黑。

受外資連假前賣壓大舉調節影響，台股失守半年線，在八月低點附近震盪，時序邁入傳統電子旺季，電子股充分整理後有望成為撐盤主力，帶動盤勢回穩，震盪期間族群個股漲跌分岐，表現相對大盤強勢個股優先留意。

投組表現：

聯鈞（3450）表現最佳，法人看好9月營收可連續第4個月向上，且第四季在兩大客戶訂單拉貨下還會優於第三季。

榮群（8034）表現最差，月線上方量縮震盪，後續仍待補量才有望轉強上攻。

盤勢預測：

擔憂美國利率政策，美股四大指數昨晚全數拉回，其中費半跌幅1.77％最重，並且改寫波段新低，拖累台股盤中低點來到16212點，險守前低16202點。所幸在AI權值股如台積電(2330)、廣達(2382)和緯創(3231)上漲撐盤，使得台股終場反以小漲34點作收，但成交量僅2152億元，顯見多方而以防守為主，進攻企圖心不強。

未來觀盤重點還是在費半，若費半續弱不排除台股將測試缺口15961點，若費半轉強搭配新台幣轉升以及成交量放大，台股才有望重返萬7。

雖然台股長多不變，但短、中線對空方較有利，因此操作上宜短不宜長，同時要嚴控停損停利。持續看好被動元件、光通訊和AM等族群，指標股為國巨(2327)、智邦(2345)和東陽(1319)，指標股未轉弱前可留意該同族群中其他股本較小之個股，利用震盪拉回找買點，切勿在急漲時追高。

投組表現：

華經（2468）表現最佳，27日股價亮燈漲停，成交量放大，站上月線、季線、半年線，後續仍有上漲空間。

泰谷（3339）表現最差，27日股價小跌1.66％，站穩月、季線之上，反彈可期。

盤勢預測：

台股27日開低震盪走高，終場上漲34.29點，漲幅0.21％，收在16,310.36點，成交量為2,172億元左右。

類股方面，電腦周邊表現最佳，漲幅均超過1.6％；鋼鐵、電線電纜表現最差，跌幅均超過1.3％。權值股台積電上漲3元，漲幅0.58％，收在522元；聯發科力守平盤，收在737元。

展望後市，台股大盤最低來到16,212.86點，在前低16,202.43點止跌回升，後市反彈可期。加上據統計，中秋節前一天及節後一天，大盤上漲的機率大增，投資人在節前可保持5成部位。

選股方面，人工智慧（AI）股的華星光、建準、技嘉、奇鋐及緯創皆可特別留意。