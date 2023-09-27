吃火鍋抽美食金 台北票選「20大鍋物」出爐

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推廣熱呼呼美食，北市今年舉辦「美食在台北．鍋際大賞」台北美食月，首次以鍋物為主題，27日票選出「饗宴鍋物組」、「經典鍋物組」各前10家民眾喜愛的店，還有美食專家選出2組各TOP5火鍋店家，商業處表示，10月1日至31日舉辦消費發票登錄活動，民眾前往60家合作火鍋店用餐，單筆消費滿100元即有機會抽到共20萬元吃鍋美食金。

「美食在台北．鍋際大賞」台北美食月活動27日由副市長林奕華頒發獎狀予各獲獎店家，林奕華表示，今年以貼近民眾的品項為出發，選擇火鍋做主題，今年鍋際大賞不僅有經美食專家團隊嚴選的10家鍋物，更有獲得大量民眾支持的20家人氣店家，種類涵蓋熱辣辛香的麻辣鍋、中式經典的酸白菜鍋、草原風情的蒙古火鍋與充滿南洋風味的泰式火鍋等類型，各有風味。

商業處表示，今年獲得美食專家共識決的嚴選店家都各有其獨到之處，如採用自家於陽明山農場栽種的自家蔬果、以中日技法自釀的酸白菜做成的湯底，完全手工自製的火鍋丸類與醬料，國內少見全數採用來自國內的溫體肉品等，讓市民朋友都能找到各自的心頭好。

商業處說明，10月1日至31日北市舉辦消費發票登錄活動，民眾前往60家合作火鍋店用餐，單筆消費滿100元即有機會抽到20萬元吃鍋美食金；另結合EZTABLE、FunNow、icash Pay、LINE Pay等8家便利支付及美食平台合作，提供各式消費回饋，再抽20萬元人氣票選火鍋店家餐券，總獎額40萬元，讓民眾開心吃鍋抽大獎。

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋創辦人沈佑威表示，這次參賽的是九宮格麻辣鍋套餐，食材都是精選適合搭配麻辣鍋的，點心的仙草剉冰跟芋泥球也是手工製作，這是北市首次舉辦鍋物相關主題活動，很開心獲得經典鍋物組的前五名。

花麻辣好雞飯堂老闆何禮軒表示，他們是傳統火鍋店，用的肉品來源都是台灣產地，用餐也不限制時間，所有醬料都是手工製作，食材湯底也用心準備，很高興這次可以獲獎。

商業處表示，專家評選獎TOP5中的「經典鍋物組」有花麻辣好雞飯堂、紅九九個人麻辣鴛鴦鍋、品湯。白色麻辣鍋專賣店、肉老大頂級肉品涮涮鍋、川邸鍋物專門；「饗宴鍋物組」則有藏王極上鍋物、王鍋屋京都風味酸白菜鍋專門店、小膳香成都麻辣火鍋、泰滾泰式火鍋、手工殿麻辣鍋物。