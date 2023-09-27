112年度「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」影音資訊 10／2上線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場近期各項法規修正重點及應申報或辦理事項之相關規定，櫃買中心將於10月2日至31日採線上播放影片方式辦理112年度「上櫃興櫃公司應辦事項宣導會」，以利各界隨時隨線上觀看，擴大宣導成效。

櫃買中心表示，本次宣導內容除有「重大訊息新修正規定」、「資訊申報重點提醒」、「內部控制重要議題」外，為協助上櫃興櫃公司了解碳盤查之觀念及ESG評鑑內容，櫃買中心也特別邀請台灣產業服務基金會講師講解「中小企業不可不知的碳盤查二三事」、臺北大學商學院企業永續發展研究中心講師說明「從優秀到卓越：提升企業ESG評分-以台灣永續評鑑為例」及企業永續發展協會講師介紹「上櫃永續指數方法學與評鑑指標揭露解析」。

本次宣導會涵括六項實用主題，並藉由常見缺失之實務案例分享，希望有助於上櫃興櫃公司落實法令遵循及資訊揭露、健全內控內稽制度，以強化公司治理品質。

櫃買中心持續以多元宣導方式，不定期提醒上櫃興櫃公司應辦事項及更新最新法令資訊，以協助公司熟悉各項制度面規定。

有關本次線上宣導會之相關影音資訊，將於10月2日至31日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，歡迎至櫃買市場業務宣導網站（網址：https：／／dsp.tpex.org.tw／web／listing／briefing_session.php＃todo ; 櫃買市場業務宣導網站＞上櫃／興櫃公司／債券發行人專區＞宣導說明會＞112年度上興櫃公司應辦事項宣導說明會）查詢。