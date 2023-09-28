退而不休？揭密梅鐸的媒體日不落帝國

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

媒體大亨魯柏．梅鐸（Rupert Murdoch）在70年職業生涯打造出一個巨型保守派全球媒體帝國，在歐美各大洲的政治留下深刻的影響，上週他宣布退休，將福斯公司、新聞集團董事長職務交棒給兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）。而在梅鐸的職業生涯中，伴隨著許多傳言為人們所津津樂道，這傳媒帝國是如何起家的？又是如何在數位化的浪潮中，生存的越來越好？

開啟擴張之旅 梅鐸打造全球媒體帝國

1964年，梅鐸創辦他的第一份報紙《澳大利亞人報》，也是澳洲的第一份全國性報紙。5年後，梅鐸登陸英國，相繼收購《世界新聞報》和《太陽報》等報紙；1973年，他又以1,970萬美元收購三家報紙，正式進軍美國，並在3年後，成功拿下當時年均虧損5千萬美元的《紐約郵報》，一夕之間，這位來自澳洲的大鱷佔據了美國各大媒體頭條。而讓他真正名揚世界的事件，還是他在1981年購買了象徵英國體面和尊嚴、擁有2百多年歷史的《泰晤士報》。

但他的野心並未因此滿足，1985年梅鐸買下了20世紀福斯公司，他看中的不是電影事業，而是旗下的福斯電視台，他將這家小型電視台改組成福斯廣播公司，一年後，福斯廣播公司成為全美每四大電視公司之一。2007年他再以56億美元收購道瓊集團，新聞集團旗下又增加了《華爾街日報》。

除了電視和報紙事業，梅鐸還試圖經營社交媒體，但沒有成功。2005年，他以5.8億美元收購MySpace，2011年，他以3,500萬美元售出，虧損慘重。

經過數十年的經營，梅鐸坐擁當今數一數二的龐大媒體帝國，業務觸及媒體的各個領域，包括新聞、書籍出版、數位房地產服務及澳洲訂閱串流服務等，旗下品牌包括知名的《紐約郵報》、《華爾街日報》、《巴倫周刊》、《泰晤士報》，此外，還有《Dow Jones》、《澳大利亞人報》、《先驅太陽報》、《太陽報》、哈珀柯林斯出版社（HarperCollins Publishers）、澳大利亞福克斯澳訊（FOXTEL）、福克斯澳大利亞體育頻道、澳洲買房網（realestate.com.au）、Realtor.com®、talkSPORT、油價資訊服務公司OPIS等等175家媒體，足跡覆蓋了全球三分之一以上的人口。

截至2023年9月22日止，新聞集團市值約113.8億美元，新聞集團市值約157.2億美元；而梅鐸最新的身家約為83億美元。

從小報開始 解讀梅鐸的成功密碼

《紐約時報》撰文指出，梅鐸「將激情和怨恨轉化為金錢和權力」，梅鐸極會操作小報，他所提供的是新聞，但真正在培育的卻是情感。

《紐約時報》評論說，梅鐸的經營理念就是，「讀者是什麼人，就提供什麼樣的內容，所以他們不會有柏拉圖式的理想新聞，而是美女照片、內幕爆料和令人觸目驚心的醜聞大標題。」也可以說，梅鐸的經營方式，拉低了新聞媒體界的道德底線。

《太陽報》就是他操作最成功的小報，這份報紙至今仍是英國發行量最大的報紙，其客群為中下階層，題材五花八門，也成為全世界街頭小報競相模仿對象。

福斯廣播公司的風格也承襲梅鐸的小報風格。當時，一般的電視節目風格以穩重和嚴肅為主，但梅鐸在1996年推出的福斯新聞卻含有體育新聞的狂熱精神，以及令人眼花撩亂的畫面。在福斯新聞台，新聞是一部充滿英雄、敵人、勝利、危險的連續劇，讓觀眾產生憤怒、背叛甚至被威脅的感受，使他們心甘情願地在電視前花費幾個小時觀看，也因此，其收視率在6年內超越了CNN，並連續19年占據美國收視榜首位置，這或許就是梅鐸的成功之道。

用傳媒影響政治 竊聽風暴重創梅鐸事業

不過，也因為他操作媒體的風格，也被外界稱呼為「扒糞專家」。

梅鐸在他的媒體事業中，毫不掩飾其保守派立場，在他所職掌的媒體中，都有不少涉及政治及偏向保守派立場的言論和報導，也因此，關於他的爭議傳聞一直不斷，而最讓人印象深刻的，應該就是2011年發生的竊聽醜聞。

其實，自梅鐸的媒體帝國進軍英國後，英國大小報就為了製造頭條新聞不遺於力，《世界新聞報》利用電話竊聽名人政要的醜聞在2006年已被曝光，但在2011年的竊聽事件卻導致普通民眾的死亡，讓梅鐸不得不在全球攻擊和抵制的壓力下關閉開業168年的《世界新聞報》。

在外界眼裡，梅鐸也是多國政壇中的關鍵人物，利用手中的媒體事業左右輿論，推動選情。知情人士稱，梅鐸曾利用《紐約郵報》在1980年的大選中為雷根代言，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）也曾說：「每個人都對梅鐸感到害怕。全球都有一種恐怖的文化。」另一位澳洲前總理滕博爾（Malcolm Bligh Turnbull）也指責梅鐸對民主世界造成「重大損害」，也分裂了美國社會。

而在近幾年中，梅鐸和川普的私交甚篤也是美國政壇中公開的秘密，川普是福斯電視台的忠實觀眾、長期嘉賓，而福斯電視台也常為川普備受爭議的政策站台。

梅鐸5路轉型 《紐時》打下勝利一仗

在川普2020年大選失利後，因為福斯主持人在節目上誤導觀眾，讓他們相信投票公司在這次大選中作弊以讓拜登當選，使得投票公司提起誹謗訴訟案，這讓福斯支付了7.85億美元和解金，該金額創也美國媒體史上紀錄。

轉型，是任何產業終將面臨的課題，梅鐸宣布退休的時刻，適逢媒體產業再度轉型的關鍵點，新聞集團、21世紀福斯、福斯公司又是如何應戰新時代的挑戰？

新聞集團在紙媒時代的成功，可歸功海外著名報刊及全球第二大出版社的獨家優勢。但是進入新媒體時代，廣告商操作的多元化，意外成了新聞集團的新威脅，既有的優勢受到挑戰。

不過在梅鐸帶領的團隊迅速挑整經營策略下，集團雙管齊下，一方面進軍地產廣告業，另一邊與臉書和谷歌達成長期合作協議，也順利將危機化為轉機。

新聞集團現階段主要業務包括數位地產廣告服務、影音串流訂閱服務、道瓊、書籍出版及新媒體。

其中數字房地產服務是利潤最高的業務，截至2023年3月31日止，前9個月經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤為29.83％，EBITDA是用來評估核心獲利能力的指標，該指標排除與公司營業沒有直接關係的項目，所以更可以看到公司主要業務的賺錢能力。

另一方面，《紐約時報》在數位轉型的道路上也打下一場勝仗，《紐時》打造的付費牆（paywall）在2011年橫空出世，當時美國還沒有任何一家媒體有此操作，在當時的社會背景下可說是相當大膽前衛的舉動。

《紐時》長年打下的品牌信譽與忠實用戶，是轉型初期的本錢，讓該報有足夠的時間與空間打下良好的基礎。2015年，也就是啟動轉型後的第四年，被譽為《紐時》轉型推手的湯普森（Mark Thompson）加入領航，隨後《紐時》的營收在2017年開始以40％～50％的暴風速度成長。

拉克蘭的挑戰 父親垂簾？手足爭權？

聚焦《紐時》的訂戶數據，截至今（2023）年5月，紙本訂戶僅71萬戶，而數位訂戶數則近900萬戶，佔總訂戶的92.6％，值得一提的是，《紐時》的數位訂戶在2015年僅100萬戶左右，在數據對照之下，也佐證了梅鐸的眼光是對的方向。

一代媒體大亨梅鐸只用一只退休信卻掀起全球關注，交棒下一代，長子拉克蘭將繼承這個影響力巨大的媒體帝國，隨之而來的話題也轉向這個接班人與集團將面臨什麼樣的挑戰。

這些挑戰除了還在進行式的數位轉型之外，家族爭權也暗潮洶湧。此外，由於梅鐸在退休信中傳達了「退而不休」的想法，他願意放手到什麼程度，也成為拉克蘭的挑戰。

儘管梅鐸曾以「充滿熱情，堅守原則的領袖」來形容拉克蘭的領袖氣質，然而內度人士對於梅鐸是否會真的放下控制權抱持懷疑，一名媒體投資人形容，梅鐸不是那種願意待在幕後的人。一個時代的結束也因此畫上問號。

此外，拉克蘭（Lachlan Murdoch）與弟弟詹姆斯（James Murdoch）其實早就存在競爭關係，兩人都對成為正式接班人有著雄厚的野心。而梅鐸原為弭平兄弟內鬥的關係，安排兩人擔任集團同等高職，卻也造就雙頭馬車的窘境，遇到重要決策還得梅鐸親自出馬，由此可見兄弟關係的緊張矛盾。根據公開說法，家人之間就連玩大富翁都「很認真，隨時準備使詐」。

梅鐸將集團事業決策均分為8等份，最年長的四個孩子各持一份決策權，其餘則由梅鐸本人掌握，並透過家族信託控制福斯集團及福斯新聞，該信託分別持有兩家公司各約4成的表決權股股票。

而這也為下一場繼承之戰埋下種子，雖然目前拉克蘭順利成為接班人，然而依目前的情況，一旦梅鐸離世，拉克蘭的大位恐受到其它手足挑戰，因為在梅鐸信託的表決權股股票轉讓時，可能也是另一場戰爭的開端。