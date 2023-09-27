勤業眾信：四大面向企業健檢 賦能隱形冠軍開創治理新局

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疫後時代開啟許多新興商業模式和工作型態，AI科技應用更進一步帶動企業內部的轉型創新發展。勤業眾信聯合會計師事務所整合Deloitte Private全球資源，27日宣布2024「卓越管理企業」（Best Managed Companies, BMC）評選徵件啟動。

勤業眾信期許透過BMC評選的理論框架，協助台灣各領域的企業檢視財務績效及企業體質；並藉由專業顧問的近身輔導，深化分析參選企業的核心優勢，歸納維護企業韌性並締造永續價值的關鍵管理策略。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務（Deloitte Private）負責人李紹平資深執行副總經理表示，「卓越管理企業」評選的精神不單就企業的規模和營收進行評比，而是以Deloitte全球（Deloitte Global）共同的理論框架作為基準，綜觀「企業策略、能力與創新、企業文化與承諾、公司治理與財務」四大面向，發掘並表揚在各指標皆具卓越管理思維及實務作為的企業，進而引導參選企業發掘關鍵策略、放大核心營運主軸、審視短中長期發展目標，推動企業轉型契機與成長動能。

根據Deloitte Private日前發布的「2023台灣私人暨家族企業調查報告」，發現導入專業管理模式與工具對於企業內部的溝通及策略整合有較高的效率，其完整的治理制度對建立風險控管及傳承接班規畫均有所助益。

李紹平表示，在傳承與轉型的基礎上樹立完備的管控機制與規畫並因時制宜地導入制度化的經營治理架構，是優質的企業在擴大事業版圖並邁向永續發展的過程中，皆應審慎布局的關鍵議題。