批再生能源占比目標過低 綠色和平：台灣2050年淨零難達成

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我國目標2050淨零碳排，綠色和平今(27日)於總統府前舉行記者會，以巨型「淨零蝸牛」突顯各候選人2030年再生能源占比目標過低，呼籲總統候選人將2030年再生能源占比目標提高至40％以上，並提出具體發展政策，回應選民期待，否則恐無法達到2050年淨零。

根據綠色和平發布的「2023年氣候變遷議題調查」結果指出，88％台灣民眾表示氣候政策影響投票意向，86％民眾支持台灣往淨零排放發展。而民眾最希望候選人提出的氣候政策是「鼓勵並支持再生能源的研發和使用」。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，國際能源總署（IEA）評估，要達成2050年淨零目標，2030年再生能源占比必須達到60％，目前民進黨提名人賴清德延續執政黨政策2030年再生能源目標30％；國民黨提名人侯友宜提出27％；民眾黨提名人柯文哲則提出潔淨能源40％目標，尚未提出明確再生能源目標；而連署中獨立參選人郭台銘的再生能源目標僅有2025年15％，上述目標皆遠低於國際標準，台灣恐怕無法如期達成2050年淨零。

國際案例中，歐盟、日本、印度都將2030年再生能源目標提高至近40％或以上；澳洲、德國、美國更提出具有野心的2030年80％目標，可預見全球將有更多政策與資金投入再生能源發展。 張皪心表示，再生能源發展是國際淨零競賽中的勝負關鍵，若是不提出更積極政策，除違背民意，更是無法滿足企業需求，讓台灣企業在綠色供應鏈中失去競爭力，影響整體經濟發展。各大投資基金陸續加強審查ESG、美國及歐盟最快2024年徵收碳關稅，尤其是具國際重要地位的半導體產業，須達成RE100目標，都顯示再生能源發電提升刻不容緩。

綠色和平呼籲，總統候選人須回應民眾對氣候政策與再生能源發展的高度期待、提高2030年再生能源目標至40％以上、提出積極發展政策，迎頭趕上國際進度，擺脫緩慢蝸牛形象，朝「Net-Zero」全速前進。