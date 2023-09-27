加速推動僑台商落實 台灣國會氫能與潔淨能源促進會簽訂三方合作MOU

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助台灣海內外企業落實ESG永續發展，促進我國早日達成2050淨零碳排目標，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會27日與ESG碳中和科技聯盟協會、世界台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，盼藉此深化世界僑台商及企業推動氫能及潔淨能源等淨零碳排技術發展。未來，促進會將與合作組織進行企業ESG訓練與輔導，加速ESG概念落實。

立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會今上午與三方協會總會共同簽署MOU，由會長、立法委員趙天麟今與立委黃世杰代表出席。另外，僑務委員會副委員長阮昭雄、台灣產經建研社理事長洪奇昌、碳中和科技聯盟協會副會長郭修敏、世界台灣商會聯合總會總會長李天柒、亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟執行長林若蓁、台灣氫能與燃料電池學會理事長曾重仁、金屬中心副執行長林志隆共同出席。

趙天麟致詞表示，國發會去年發布台灣2050淨零排放路徑，預計2050年再生能源比例達到 60-70％，氫能 9-12％，但這項目標不容易，所以更需要具體規劃，以及海內外的企業夥伴共同合作。

趙天麟指出，今天的合作備忘錄，最重要的目標是要把台灣的優秀廠商推銷到國際上，海外僑台商也能分享技術研發、淨零碳排策略等，協助ESG真正落實，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會將扮演好督促與推動的角色。

趙天麟也提到，8月他曾跟隨IBA專業考察團前往德國，了解首都柏林2030「淨零、智慧、生態、綠色」的城市願景。他發現，除首都之外，德國許多小鄉村也大量引進綠電、儲能系統改造，成為淨零社區。而高雄市目前也推出首部地方淨零自治條例，目前還在中央審核中，未來他將持續推動，讓條例早日施行。

阮昭雄表示，淨零碳排及ESG的意識、能力建構已經是世界趨勢，面對時代挑戰及局勢變化，僑委會將盡最大能力協助台商夥伴因應。今年以來，僑委會已蒐集公部門資訊，設立資訊專區給所有台商朋友，並舉辦循環經濟、淨零碳排培訓及邀訪活動，並透過企業升級調查計畫，了解越南、泰國、菲律賓、印尼衝口導向國家的台商，面臨哪些困難，未來將與促進會共同協助企業朋友，順應世界潮流、導入ESG理念，無縫接軌國際。

李天柒提到，歐盟的碳權及相關規範將漸漸落實，以製造業為主的亞洲企業首當其衝，淨零碳排的策略如何安排及實施，將影響台灣海內外企業的布局與競爭力，期許透過MOU簽署，彼此能夠互相砥礪、分享，讓資源達到運用的最大效益。