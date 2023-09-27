「誤讚」烏克蘭裔納粹老兵 加拿大議長宣布辭職

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加拿大聯邦眾議院議長羅塔（Anthony Rota）日前表揚一名烏克蘭裔老兵是「烏克蘭英雄和加拿大英雄」，不料該老兵其後被揭曾在納粹德國部隊服役。相關事件引發爭議，羅塔26日宣布辭職。

事緣澤倫斯基出訪北美，22日在加拿大國會下議院發表演說時，羅塔提起旁聽席坐着烏克蘭裔的98歲加拿大老兵洪卡（Yaroslav Hunka），並表示他是烏克蘭英雄，期間向洪卡致謝，更讓國會2次為洪卡起立鼓掌。澤倫斯基當時也舉拳致意。

不過猶太人權組織「西蒙維森塔爾之友中心」表示，洪卡在二戰期間曾效力於納粹德國親衛隊第14武裝擲彈兵。該組織組織批評，加拿大國會為黨衛部隊成員鼓掌難以置信，必須解釋他為何可以進入神聖的加拿大國會大廳，並獲眾議長認可。

羅塔24日承認沒注意到相關資訊，對猶太社區表達最深切的歉意。他也強調表揚洪卡屬個人決定，國會議員和烏克蘭代表團事前不知情，在他了解更多資料後也感到後悔。不過，各方仍不滿羅塔的道歉，還呼籲他辭去議長一職，就連同黨的自由黨內閣成員也認為他應該請辭，因為各界認為，這起事件已經淪為國際間的笑話。

羅塔26日表示，公開認同一名納粹老兵，為自己及社區，包括加拿大及世界各地的猶太人帶來痛苦，他對今次犯錯深感遺憾，會承擔全部責任，辭職會由27日生效，職務由副議長暫代，直至下議院選出新議長。