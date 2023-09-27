菸害防制法上路半年 累計裁罰1647萬 這縣市開出最多張

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《菸害防制法》新法今年3月22日上路，全面禁止電子煙（類菸品）及未經審查的加熱菸。國民健康署今天公布新法實施半年成果，共開出237件處分書，裁罰1647萬元，其中以高雄市開出56件、裁罰528萬7000元最高。

現行《菸害防制法》全面禁止各式類菸品（包含電子煙）製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；指定菸品（含加熱菸）需經審查核定通過後，始得製造、輸入、販售。目前國內尚無審核通過的加熱菸，因此仍屬違法產品。

國健署今天公布新法上路半年成果，中央與地方加強違法產品廣告、販賣等監測稽查，截至8月30日止，合計監測或稽查1萬3784家件次，疑似違反菸害防制法案件數計2413件，其中以廣告販售電子煙占大宗，共2096件，其餘違規樣態包括：廣告販售加熱菸182件、使用電子煙或加熱菸106件、其他29件。

國健署統計，目前已完成行政程序並開立處分書共計237件，裁罰金額累計1647萬元。國健署菸害防制組長羅素英說明，單筆最高罰鍰為新台幣20萬元，各縣市皆有開出，主要裁罰是《菸防法》第31條違法展示、販售類菸品或加熱菸，可處20萬元以上100萬元以下罰鍰。

目前已裁罰案件中，以高雄市裁罰528萬7000元（56件）最高，其次是新北市214萬6000元（59件）、台中市212萬元（26件）、彰化縣146萬4000元（27件）、嘉義市140萬元（7件）、新竹縣共101萬3000元（11件）。

羅素英說明，菸害防制法新法上路後，加熱菸嚴格納管，目前還沒有任何一家通過健康風險評估；截至9月11日共10家業者申請，其中2家文件完備，已移交委員審查，並於9月中旬召開審查會大會，目前函覆業者審查意見以補正資料，後續視專家學者就業者補正提送文件資料逐一審查而定，無預設時程，如有審查結果會對外公開。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。