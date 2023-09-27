高信評公司債ETF配息率破5％ 買盤加碼火熱

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油價上揚讓通膨預期升高，聯準會貨幣緊縮政策不變，美10年期公債殖利率來到2007年以來高點，不僅長天期美債ETF買氣爆棚，申購狀況超越高股息ETF，殖利率比美國公債更高的高信評公司債ETF，也大舉吸引投資人目光，國內熱門高信評公司債ETF包括元大AAA至A公司債（00751B）、中信高評級公司債（00772B），近三個交易日分別獲逾10億資金流入，反映債券加碼火熱。

統計國內規模前五大高信評公司債ETF，近期配息有所提升，吸引買盤湧進，其中配息率最高的元大AAA至A公司債（00751B），最近一次配息率已來到5.3％，相較於美國長天期公債ETF的4.5％高出一截，也已經高於台股大盤殖利率水準。

法人指出，相較於高股息ETF的股利會隨企業營運狀況而有變化，債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會固定支付債息，而高信評公司債ETF更聚焦投資於全球大型龍頭企業發行的債券，例如頂尖金融業者摩根士丹利、國際龍頭藥廠輝瑞、全球電商巨擘AMAZON等，這些跨國企業都是各家法人機構關注標的，加上一次持有數百檔債券，大幅分散單一持債風險，持有作為領息來源相對穩定。

當美國10年期公債來到近16年高點，此時前進債券不但享有較佳收益，且對台灣投資人來說高信評公司債ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，不用支付二代健保補充保費。

法人指出，債券價格走低代表殖利率提升，是更實際的「價低息更高」，當高信評公司債配息率來到5％以上，相較股息收益並不遜色。偏好每季領穩定現金流的投資人，除了高股息ETF，高債息ETF也多為季配息設計，如元大AAA至A公司債（00751B）為3、6、9、12月除息，能與手中其他季配ETF搭配，自組月配息組合的同時也能股債配置。