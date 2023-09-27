自提專戶裡有多少錢？ 一次看懂新制勞退怎麼線上查

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【旺得富理財網 黃順德】「新制勞工退休金」是由雇主替所屬勞工按月提繳不低於每月工資6％的退休金到勞工個人專戶，勞工申請時，會結算個人專戶累積的本金及收益，最長領取至平均餘命（111年國人平均壽命為79.84歲）止。

勞退新制並不是活到老領到老，若是選月領，請領方式則是將帳戶金額，以年金生命表內所載對應之平均餘命計算，平均分配到每個月發給，也就是分期請領概念，直到帳戶金額全數領完，勞工就不能再領。

參與勞退新制的勞工只要年滿60歲，不管是否在職，都可請領新制退休金，該金額包括專戶累積本金、收益之外，還有「當年度到申請當月為止尚未分配的收益；值得注意的是，透過線上查詢方式查到的專戶金額，不代表領取的金額，只能代表專戶目前狀態，與最後領取的金額會有差異。

至於如何查詢勞退專戶累積金額呢？以線上查詢來說，首先登入勞保局e化服務系統查詢勞工退休金個人專戶明細資料，也會顯示累計提繳年資、雇主提繳累計金額、個人提繳累計金額、雇主提繳收益累計、個人提繳收益累計等數據。

申辦資格為擁有勞工退休金個人專戶之勞工，準備以「自然人憑證」登入：自然人憑證IC卡及讀卡機，或以「健保卡+戶號」登入，必須有健保卡卡號及設籍戶口名簿之戶號。

先登入勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」，再點選「查詢作業」/「勞工退休金個人專戶資料」，最後可選擇自行查詢、列印。