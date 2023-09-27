網銀不順、客服打不進 星展合併花旗之亂 金管會這樣說

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星展併花旗銀後亂象百出，立委們痛批。立委江永昌27日於財政委員會質疑金管會掌握的客訴數與他收到的星展銀內部信統計相差甚遠，金管會統計八月只有250件陳情、但他收到的光是九月受影響的交易就有1.2萬筆以上，而金管會與星展銀行卻口徑一致，都宣稱這只是「零星個案」。金管會黃天牧指出，現在銀行局都有掌握，會再進一步請星展來說明，若有說不清的會進一步督導。

銀行局副局長林志吉指出，現在已有按「周」來掌握星展銀的客訴，包括網銀連線不順暢、客戶來電等太久、申訴案件處理狀況等，對於江委員與金管會統計的客訴數差很多，可能大家取樣不同，會再請星展來說明。

江永昌指出，星展（台灣）8月12日整併花旗消金，使得八月底不動產放款比率衝破銀行法第72條之二規定的三成上限，這在過去是不曾發生的事，還有亂象頻仍，金管會與星展銀卻息事寧人。

江永昌表示，根據金管會所統計的資料，從8月12日到8月31日短短20天內，金管會已經收到250則有關星展銀行的陳情，平均一天12則。他進一步揭示星展銀行內部信件，顯示星展銀行僅僅在9月12日，就已經有1,2599筆退稅、匯款款項便已經出現錯誤，並非金管會與星展銀所述「零星個案」。

黃天牧指出，「銀行任何一個客戶發生問題都是金管會的責任，都會督導銀行去改善」，會要求星展銀行提出說明，針對江永昌質詢內容也會交銀行局洽星展銀行說明，他說「若說得不清楚，金管會會進一步督導」。

江永昌表示，現在受影響的客戶是風險評級由低變高所以好查；那些由高變低、帳戶本來在花旗被凍結，但是到星展卻可以正常交易的帳戶呢？江永昌質疑，如此是否有洗錢防制制度未落實的問題？

江永昌直陳，這並不是星展銀行唯一的問題，星展銀行從存匯、授信、信用卡、資產管理到洗錢防制，在各個面向上都有問題，顯然金管會在監理上出現很大漏洞。

江永昌指出，星展銀行跟花旗銀行在交接時，曾經有成立交接委員會，負責督導交接業務，在交接日之前，金管會知不知道星展跟花旗在資料對接上出現這麼大的問題？如果知道，還讓合併進行而不展延，那金管會顯然失職；如果金管會不知道，卻放手讓客戶權益受影響，那金管會同樣失職。

江永昌直言，金管會現在需要立即檢視星展銀行所面臨的問題到底是不是系統性問題，並且檢視星展銀行是否有違反銀行法第61條之1有影響銀行健全經營之虞。