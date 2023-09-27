大竹國中咖啡飄香 鼓勵高關懷學生習一技之長

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桃園市大竹國中為讓高關懷學生找回自信、找到對校園的認同感，2020年起在校園內推出「Corner Coffee」咖啡廳，請業師教導學生們認識咖啡豆、學習手沖課程等，每周三對內營業，啟發許多高關懷學生對咖啡的興趣，也讓他們願意重回校園上課。

校長林世倡表示，高關懷學生多數因為學習較跟不上進度、心理層面、家庭因素等，漸漸不愛到校上課，如沒有適時介入輔導恐會演變成輟學，為此大竹國中2018年推出高關懷適性課程盼提升學生對校園的認同感，讓學生不再排斥到校上課，也能藉此機會學習一技之長。「Corner Coffee」咖啡廳每周三早上營業，教師們都很鼓勵學生參與並給予正面回饋，飲料品項相當多元。

在校任職長達9年的專任輔導老師徐昱真說，高關懷的學生多數會比較沒有自信，透過咖啡沖煮、櫃檯收銀等過程建立學生的自信心，甚至能啟發他們對咖啡的興趣，像是9年級學生闕德宏將學到的咖啡技巧，成功運用在學校園遊會上，大受好評，另也有不少學生表示未來想持續往這條路邁進。

徐昱真說明，「Corner Coffee」咖啡廳是由廢棄課桌椅、講台搭建而成，咖啡沖煮的設備也是比照業界規格，希望讓有興趣的學生未來在職涯上能無縫接軌，不僅教導孩子咖啡豆的辨識、咖啡的沖煮技巧、櫃檯收銀的禮貌與細心外，近期也推出環保杯折扣響應環保，未來也有規畫要推出更高難度的拉花課程。

9年級學生陳玉芳自小因健康因素經常缺課，上國中後則開始出現懼學的傾向。她說，自己比較沒有自信，因為怕沒辦法跟上大家的腳步，所以常常會焦慮，學習咖啡的課程期間自己最喜歡沖煮咖啡、製作飲品，這讓自己能感覺到滿滿的成就感，她也透過自身鼓勵大家要相信自己一定可以。