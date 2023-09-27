2023「剛柔並濟大未來」論壇 和碩童子賢、帆宣高新明及上銀蔡惠卿分享地緣政治因應策略

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今年台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所再度攜手，於9月27日舉行接軌全球 永續共好 2023「剛柔並濟大未來」論壇，全台灣超過250位手握上市企業億萬市值之女董，於會中進行交流，並邀和碩董事長童子賢、帆宣董事長高新明及上銀總經理蔡惠卿分享地緣政治因應策略。

根據2023《女性治理白皮書》年度調研，企業面對全球化破局及地緣政治日趨動盪的商業環境，針對當前經濟前景下的因應之道、生態系統採用與氣候變遷投資帶來的成果為主題，為女性治理之上市公司建立客觀數據分析。

「配置供應鏈」和「重新佈署營運資產」是台灣女性領導者因應地緣政治挑戰所採取的積極策略，在詭譎多變的國際經濟情勢及地緣政治影響下，女老闆們幾乎皆採取了積極進攻的策略，而非退出或取消投資計畫。

和碩董事長童子賢談到過往集團的配置，重新評估供應鏈並且在地緣政治的壓力下，集團重新配置員工，過去三年已經在墨西哥，印度，越南，印尼已高達三萬員工。

台灣女董事協會理事長，同時也是帆宣董事長高新明也提到，地緣政治是一個警訊，企業需要提早佈局，將經營版圖跨足美洲，新加坡等地，讓公司的業務走出更大的格局，將風險分擔。

而上銀科技公司總經理暨共同執行長蔡惠卿則是提到上銀科技的關鍵思維是客戶在哪裡，就走到哪裡去，德國與瑞士的子公司雖然曾經遭遇語言跟文化的挑戰，但這些考驗都將成為企業的養分。