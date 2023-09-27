每天百床被擠爆！台大兒醫喊「冬天不好過」：情況近年未見

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有小兒科醫師不斷在臉書表示，「最近真的有點可怕，數種病毒在校園『煉蠱』」，目前包括腸病毒、流感、腺病毒、RSV都在共同流行，感染科權威、台大兒童醫院感染科醫師黃立民也表示，免疫負債今年才開始還債，「今年冬天不會太好過」，以台大兒童醫院為例，約今年8月開始至今，每天醫院一百床病床都是爆滿，早上到醫院，急診室都有約10多名兒童在等病床，情況近年來未見。

過去呼吸道傳染疾病多發生在秋冬季節，但今年從夏天開始，流感就開始居高不下，RSV呼吸道融合病毒更讓不少兒童因併發肺炎等住院。

張博揚醫師26日在粉專「張博揚小兒科診所」指出，「最近真的有點可怕，數種病毒在校園『煉蠱』，大概兩週一輪，可以說前次感冒才剛好兩三天，又發燒來看醫生，而且爸媽也逃不掉抓交替的宿命」。

馬偕醫院醫務專員、兒童感染科醫師邱南昌指出，今年冬天恐四大病毒齊發，除了流感持續在高峰，腸病毒目前也增加不少，加上RSV上升、腺病毒也流行，各種經由呼吸道傳染疾病都在上升。

疾管署署長莊人祥也指出，過去RSV（呼吸道融合病毒）都是在每年第37周才會開始上升，第45周達到高峰，今年卻罕見提早至31周就開始上升，依照往年，約過了8周會到高峰，現在已經第39周應該是最接近高峰，應可見下降。

為何今年RSV（呼吸道融合病毒）特別嚴重？台大兒童感染科醫師黃立民表示，台大因這兩個月太多兒童急診住院，院內自行為病毒定序，發現今年的RSV為較新的「ON1」，幾乎八至九成都是該病毒株，過去幾年雖流行過，但今年特別嚴重，不少孩子因此發生嚴重的下呼吸道感染，病毒跑到肺部，和多年沒有流行沒有抗體有關。

另一方面，因為各呼吸道疾病齊發，導致「多重感染」，一個小孩體內同時會有流感、新冠、或是RSV等多個病毒同時在體內感染並非特例，也是導致症狀特別嚴重的原因之一。

黃立民說，目前台大兒醫全院約有100床，從今年八月開始到現在，兩個月來天天滿床，住院兒童中，七成是呼吸道感染，其中三分之一為RSV呼吸道融合病毒，其次是腸胃炎、肺炎。「早上走到急診室，就有近十名小孩在排隊等床，都要等到24小時左右」。

黃立民表示，去年免疫負債沒有來，今年才能說正式來了，且還有很多病毒常見的細菌還沒回來，例如黴漿菌等，此外，冬天新冠也將再來一波流行，每天破萬例是輕鬆的，若再加上黑數，一天16萬人確診也不奇怪，因此他建議，今年秋冬可以打的疫苗包括肺鏈、流感、新冠，能打的都應該接種，才能減少多重感染引發的風險。