國家隊力撐台積電 台股後市聚焦2關鍵

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外資賣超14億 三大法人9/27賣超台股48億元

外資等三大法人周三（9/27）合計賣超台股48億元。包括外資與陸資賣超14.89億元；投信法人持續為季底作帳而努力，單日買超20.1億元；自營商自行買賣部分係賣超20.02億元，避險部分係賣超33.19億元，合計單日賣超53.21億元。

業內人士指出，周二美股大跌，外資在今賣超金額卻大幅縮手，顯示面對內資投信與國家隊等法人力挺多方陣營，使部分被軋空手的外資的看空氣燄稍收歛。

目前看起來，美國Fed雖不排除於年底前再升息一碼，但經濟數據會說話，北美房市、消費者信心指數與勞工市場持續惡化等多陸續反映出景氣頹勢，而向下修正，顯示部分不食人間煙火的Fed相關官員，即便仍以打通膨為由，強調維持短期利率高水準，但2024再升息空間相當有限。

因此，就未來半年至9個月景氣面、資金面觀察，似沒有持續悲觀的理由，因為終端去化庫存愈趨健康，甚至部分通路或需再回補庫存，而明年調降利率也已是大勢所趨勢，顯示台股後市不必過分悲觀。

（工商時報 數位編輯）

盤後》神山發威台股收紅 2關鍵左右後市

美股四大指數周二齊收黑，道瓊下挫近400點，創3月銀行業危機以來的半年最差單日表現，費半也殺破近2%。台股周三開跌2.23點報16273.84點，早盤最低達16212.86、下滑63.21點，隨後金管會主委黃天牧喊話有信心、美國兩黨將達成協議可避免10月關門，台積電帶頭反攻，AI股助陣，電子回神，指數低檔16200關卡有撐，未破前波低檔，盤中平盤震盪，午後台積電拉尾盤，台股量縮成功翻紅，短均呈持續下彎。

周三終場，加權指數上漲34.29點或0.21%，報16310.36點，成交量縮至2148.59億元，量能連四天不足2500億元；櫃檯指數上漲0.38點或0.18%，報212.52點，成交量降至562.33億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然美股下跌，但台股震盪中成功翻紅，不過追價意願仍弱，難以大幅帶動指數，使得指數反彈呈現狹幅震盪整理態勢，目前盤整除非要快速出現一根中長紅，否則區間難以改變，至於16200是否有撐向上，仍須關注權值股帶動、外資賣超操作能否趨緩。

黃副總進一步說明，即將進入10月，後續留意9月營收、第三季財報、美國政府關門轉圜、經濟表現、利率政策等，目前低檔游走，年底有機會轉強一波行情，但時間點估十月再觀察將更明朗。

操作上，宜政策受惠綠能、觀光、蘋概股等，而航運則留意營運基本面，AI周三強勁撐盤，但AI族群大，精挑細選概念股受惠程度。

高價股方面，台股持續上演股王爭霸戰，盤中世芯-KY(3661)一度超車信驊(5274)，但終場同價並列雙股王，不過世芯-KY、信驊周三表現不同調，世芯、緯穎(6669)、祥碩(5269)、材料-KY(4763)收紅，而旭隼(6409)、創意(3443)、信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)則收墨，力旺更失守2000元關卡；亞德客-KY(1590)收紅離千金位僅一步之遙，譜瑞-KY(4966)一度翻紅觸及千金，終場仍收跌無緣整數關卡。

AI(人工智慧)族群聚集買氣，緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、廣達(2382)、研揚(6579)等皆收漲。車用也強勁，電子零組件強勢個股定穎投控(3715)漲近7%，其餘如信邦(3023)、同欣電(6271)等股價面露紅光，笙泉(3122)更標上漲停。

半導體電子通路文曄(3036)盤中以104.5元攻漲停至收盤，樂觀看待合併後的營運表現；其他精材(3374)、精測(6510)、濾能(6823)觸及漲停。

個股成交量方面，定穎投控、緯創、中鋼(2002)、矽統(2363)、聯電(2303)、廣達(2382)、合機(1618)、文曄(3036)、華星光(4979)、長榮航(2618)名列前十大。

（時報資訊 葉時安）

台積電翻紅、AI族群助攻 台股終場上漲34點

美股26日賣壓沉重，4大指數終場盡墨。台股今天在台積電、AI（人工智慧）概念股支撐下，終場上漲34.29點，以16310.36點作收。觀察盤面上個股，文曄攻漲停104.5元，中鋼則湧現賣壓。

台股今天開低走高，終場重登16300點，收在16310.36點，上漲34.29點，漲幅0.21%，成交值相對縮小至新台幣2148.59億元。

台積電開低走高，終場上漲3元，收在522元，漲幅0.58%。AI族群買氣有撐，緯創、緯穎、技嘉、廣達終場皆紅，收盤分別上漲1.48%、2.44%、3.27%、3.84%。

半導體通路商文曄14日宣布以38億美元（約新台幣1212億元）現金收購加拿大通路商Future Electronics Inc.全部股份後一路強漲，近期漲勢稍歇股價回檔，今天再攻漲停新台幣104.5元，上漲9.5元。

中鋼董事長翁朝棟昨天在發給員工的一封信中坦言，公司今年營運恐面臨建廠以來最大挑戰；今天中鋼最低至25.3元，創2年半低點，終場收在25.45元，下跌0.6元，跌幅2.3%。

盤面上今天較有表現族群，還包括電機機械、航運、造紙等，終場分別上漲1.51%、0.17%及0.65%。

（中央社）