台北獨董協會攜手遠見舉辦國際論壇 受到各界高度矚目

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ESG以及永續發展已成為現今商業管理範疇的顯學，上市櫃公司董事會亦須加速推動永續經營。台北市獨立董事協會攜手遠見雜誌於今(27)日假台北萬豪酒店舉辦「2023台北市獨立董事協會國際論壇」，以賦能董事會成為引領永續治理關鍵力量為題，邀請安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠擔任主持及引言人，現場進行曾任聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)秘書長、同時為Gold Standard總裁伊沃.德波爾與亞洲投資⼈氣候變遷聯盟主席暨國泰金控投資長程淑芬的高峰對談，強調金融業與資本市場在賦能台灣各產業朝向淨零轉型的⻆色。

該協會還邀集近二十位包括綠色金融與淨零轉型的學者專家，及具豐富實務經驗重磅嘉賓於論壇中分組討論「永續治理的投資價值」、「台灣企業的跨界永續發展之路」，以及「原生型ESG企業與ESG科技的發展趨勢」，許多精闢見解受到現場許多企業先進的關注與重視。

沃.德波爾針對氣候變遷與永續發展如何創造企業新商機進行專題演講，強調唯有正確認識轉機與商機，才有契機和動力去推動企業內部轉型。他以零售龍頭沃爾瑪為例，此全球通路決定持續發展時則會影響約30萬家供應商，而部分供應商雖因投資ESG導致獲利大幅下降，但卻成為通路首選供應商，獲得更高市占率。

論壇中也由國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠公布與協會共同編製「上市櫃公司董事會ESG與永續治理調查」，其調查結果顯示，絕大多數上市櫃公司董事會成員皆認同永續治理可增進企業營運韌性；但實際上多數董事會議中未深入探討此議題，僅有少數企業在董事會設置獨立ESG功能委員會。因此該協會期望上市櫃公司的永續治理能力可透過該調查作出各種橫向比較，可有助於學術研究，且也可成為同類型企業在ESG決策面的指標，亦為各交易市場及監理單位未來施政參考。

台北獨董事協會理事長周大任表示，近年來ESG議題已成為企業趨勢與訴求，除了經營企業日常運營和績效外，企業主須透過ESG管理和投資找出第二成長曲線，而上市櫃公司企業董事會首要任務便要協助制定完善永續經營策略，根據企業核心競爭能力，找到淨零碳排與永續發展轉型的正確方向。

更多詳細資訊可查詢論壇官網：台北市獨⽴董事協會 2023 國際論壇：https://event.gvm.com.tw/2023TpidaSummit/