「美食在台北-鍋際大賞」築間獲選人氣鍋物 祭用餐免費送肉肉回饋

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台北市政府商業處首次辦理的「美食在台北-鍋際大賞」，共有60家特色火鍋店報名參加，其中，築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」西門町店所推出的「美國濕式熟成霜降牛肉鍋＋鮮菇奶香湯底」，在「經典鍋物組」獲得人氣票選TOP10殊榮，今（27）日接受北市府的頒獎表揚。

築間餐飲集團表示，此次參與店家以餐點金額分為「饗宴鍋物組」與「經典鍋物組」，各店家餐點與環境皆深具特色與巧思，報名參賽的店家為了爭取每一張寶貴的投票，陸續提出不同獨家優惠、或是投票就額外抽出7-11禮卷和A5和牛等各式好禮。

而本次投票活動進入兩類前10名的店家，亦將進入第二階段的美食專家實地評選，最終評選出10家具有代表性的台北特色火鍋店家。今日由台北市副市長林奕華頒發獎狀予店家，給予肯定與支持。

為歡慶築間幸福鍋物台北西門町店榮獲「美食在台北-鍋際大賞」經典鍋物組人氣票選TOP10殊榮，凡於10月1~10月31日至築間幸福鍋物西門町店內用餐，點用「美國濕式熟成霜降牛肉鍋＋鮮菇奶香湯底」套餐，並登入「築間會員」結帳，即贈送「海陸7選1兌換券」（僅限下次使用，票券將於結帳3日內歸戶）擇乙份。

此外，還可參加「美食在台北鍋際大賞 台北美食月」發票登錄抽獎活動，總獎項超過20萬元之台北火鍋美食金抽獎。

台北市副市長林奕華表示，火鍋不僅是台北市民熱愛的餐點類型之一，更是大家共同成長的記憶。北市府今年推動的鍋祭大賞系列活動，不僅有美食專家團隊嚴選的店家，更有獲得大量民眾支持的人氣店家，涵蓋了熱辣辛香的麻辣鍋、中式經典的酸白菜鍋、草原風情的蒙古火鍋與充滿熱情的泰式火鍋類型。

本次「美食在台北鍋際大賞 台北美食月」於10月1日～10月31日展開，活動期間民眾前往本次「美食在台北 台北美食月」的合作店家消費，完成發票登錄，即可參與總獎項超過20萬元的美食金抽獎活動。