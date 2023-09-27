富達國際Q4投資展望：相對看好投資等級債及亞股

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儘管全球經濟可能陷入衰退，富達國際表示，今年以來金融市場持續保持韌性，但此趨勢能否延續仍存在不確定性，綜合三大變數分析，在第四季相對看好投資等級債及亞洲市場，相關標的有機會可能成為投資亮點。

富達國際全球首席投資長Andrew McCaffery表示，三大主題─通膨在未來6個月可能還沒有獲得控制，高利率可能會維持更長時間以及大陸提振消費信心的舉措等，這三大變數都將影響往後一季甚至明年投資市場走勢。

在這三大變數氛圍之下，富達國際認為，亞洲有可能成為投資亮點，包括陸股、日股及印度股市、甚至印尼股。在亞洲，市場聚焦於大陸經濟復甦，但外圍需求疲弱也可能拖累區內其他國家經濟。隨著亞洲各地政府更深入運用各種措施確保其經濟維持於增長軌道上，一些結構性增長主題也正在浮現。

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin表示，儘管前景充滿挑戰，仍看到許多企業在大陸蓬勃發展，例如整體消費數據疲弱掩蓋了服務業的榮景；另外，近期日本市場備受全球投資人關注。

Marty Dropkin表示，日本歷經數十年通縮或疲弱通膨後，家庭對低利環境的態度開始出現轉變，最近日本央行也暗示將改變超寬鬆貨幣政策及殖利率曲線控制，東京證券交易所則大力推動企業治理改革。然而，日本市場的短期阻力不容忽視，全球需求疲弱使日本出口於7月出現兩年多來首次跌幅，部分投資人已於近日獲利出場。但持續投資的長線投資人將更有機會從日本的結構性變化中獲得可觀回報，例如銀行股獲利開始出現雙位數增長，且股價受惠於利率向上的預期將有更大成長空間。

至於亞洲其他國家，富達國際也看好印度經濟在服務業和製造業支持下保持增長，印度第二季增長達7.8％，是全球成長最快的經濟體之一；東協方面，印尼受惠於全球淨零排放轉型的趨勢增強，包括鎳和銅等出口皆蓬勃成長。

整體而言，展望2023年第四季，富達維持謹慎投資立場。富達國際表示，固定收益方面，考量升息近尾聲且通膨觸頂預期，緊縮政策影響遞延性，從防禦與收益角度評估，相對看好投資等級債。股票市場方面，美股延續上季表現，主要漲幅仍集中AI相關類股，目前給予中性立場；歐股考量其成長較緩，給予審慎立場；日股基本面與投資氣氛轉佳，企業獲利上揚，給予正向評等；亞洲儘管大陸經濟仍面臨挑戰，然投資氣氛已過度悲觀，加上官方刺激政策與評價優勢，有機會吸引逢低資金流入；印度也有望受惠經濟與資本成長，持續吸引資金流入。