中科上半年營業額衰退19.72％ 積體電路營業額衰退超過2成

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中科管理局今天公布2023年上半年營業額4587.95億元，較2022年同期衰退19.72％，分析是因受全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，致產業供應鏈持續調整庫存導致，另，積體電路業營業額衰退20.89％，但因AI需求增加，預估未來衰退幅度將可趨緩。

中科管理局指出，積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整，廠商產能利用率下滑，營業額衰退20.89％，但AI需求增加，預估未來衰退幅度將可趨緩；光電產業因終端業者持續去化庫存，面板價量俱跌，營業額衰退17.70％；精密機械產業因設備投資轉趨保守，營業額衰退18.10％。

中科管理局指出，生物技術產業受惠中國大陸及日本隱形眼鏡市場回溫，營業額成長12.34％；電腦及周邊產業受惠廠商擴增產能及美國市場電動自行車訂單增加，營業額成長35.56％。

中科2023年上半年計引進高科技廠商5家，包含精密機械、生物技術及光電各1家、其他產業2家，投資額3.42億元，加計園區廠商增資案14.82億元，投資總額達18.24億元。

中科管理局強調，預估2023年全球經濟成長率將較2022年走緩，中科主要大廠亦受影響，加上客戶產品逐步轉進南科先進製程，致整體營業額衰退，但中科積極擴建園區、持續招商，廠商陸續進駐營運，預估中科營業額衰退幅度將可趨緩。