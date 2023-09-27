減碳從種樹開始！ 呂秀蓮在車籠埔園區提倡「綠手指運動」

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國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區攜手台灣國際職業婦女協會大台中分會，27日以實際行動種下該館培育的象牙木等台灣原生植株，盼推廣「綠手指」種樹減碳運動，延續原生植物保存，也倡導植樹減碳風氣。

減緩全球氣候變遷，從綠化環境開始！這場活動由台灣國際職業婦女協會大台中分會會長黃玲華發起，黃玲華在科博館植物園擔任導覽志工超過20年，她熱情講解樹苗背後的故事，今天親自帶領多名會友揮鏟、覆土，種下對地球的一份心力，前副總統呂秀蓮也親自參與。

科博館植物園科科長、植物專家胡維新指出，「植樹」是有效減碳、減緩氣候變遷的方式之一，樹木進行光合作用可捕捉大氣中的二氧化碳，還能將二氧化碳「碳合」成木質纖維，達到長期固碳效果。

胡維新也說明，這次依車籠埔園區所在位置，依照「適地適木」原則選擇天竺桂、象牙木、蘭嶼馬蹄花、山枇杷等14種共40株培育多年的台灣原生種植栽，這些本土樹種經過長期演化，具有適應當地氣候條件、抗病蟲害能力強、生存率高等優點，未來可望美化園區景觀，也能提升戶外空間固碳成效。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，科博館植物園明年將迎接25週年園慶，該館有植物專家從事育種、研究工作，園區保存台灣中低海拔的本土樹種，是國內培育台灣原生植物的重要單位，面對氣候變遷嚴峻考驗，感謝婦女協會這次捐贈認養植樹、協助後續園藝養護，呼籲各界持續關注氣候異常現象，即刻加入善待地球的行列。

車籠埔斷層保存園區科長詹文碧表示，園區戶外空間遼闊，今日植樹之後會持續善用廣大戶外綠地；她也特別感謝竹山鎮公所提供利用廚餘變身有機土的有機肥，作為未來植株養護，大家一起用行動落實環境永續。