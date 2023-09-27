員林火車站周邊土地都市更新事業 第二次招商

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為促進員林火車站周邊土地開發利用，台灣鐵路局與彰化縣政府27日舉辦「員林火車站周邊土地都市更新事業招商說明會」，開發基地總面積約2.7公頃，將採開發設定地上權方式，進行開發。因該案是第二次招商開發，設定地上權年限，從原50年，再延長到70年。

台灣鐵路局資產開發中心副總劉睿紘指出，此案基地面積共有兩大塊，一塊是素地約1.9公頃，一塊是高架橋下空間約0.79公頃，總計約2.7公頃，台鐵局9月11日起公告招商，至2024年1月9日下午5時截止收件，歡迎各大上市櫃建設公司、商場集團及財團業者等，向台鐵局洽詢。

上述兩塊土地優勢，擁有交通非常便利，且在員林火車站旁，「大眾運輸導向型發展」（TOD）軌道經濟，只要在高鐵、台鐵及捷運等大眾運輸站旁的地區商圈，都會非常蓬勃發展。

彰化縣建設處長劉玉平表示，彰化地區近幾年整體建設及經濟發展非常活絡，北彰化的中友百貨，預計要興建；南彰化則以員林市為核心，周邊包含埔心、大村、溪湖等地區，人口數超過20萬人，特別是在員林市184公頃的整體開發，及滯洪池等相關公共設施與其他建設帶動之後，成為南彰化地區整體成長最快速的地方。

所以，員林火車站周邊的都市更新招商案，是南彰化門戶計畫中非常重要的公共建設，因此，縣府非常積極協助台鐵局整個都市更新案，希望能順利找到投資廠商，做最快速的投資建設。

劉玉平強調，台鐵局也釋出非常多的善意，2019年曾辦理過第一次招商，因為當時受到疫情影響，沒有招商成功，經過這幾年調整招商內容，將設定地上權年限，從原50年延長到70年，可降低投資廠商興建成本的疑慮。

從台鐵局簡報內容看起來，初步估算1坪的投資成本，不到20萬元，相較目前大員林地區來講，住宅區1坪投資成本大概都已超過30萬元，商業區1坪投資成本，至少都將近45萬元，所以，對於投資廠商來講，應該是一個非常有利的條件。

至於整個都市計畫配合作業的部分，縣府已把主要的地區，變更為商業區，使用項目非常多元，除百貨商場以外，還有大型量販店或者是運動中心等，本案在火車站主要的結點，人潮湧進匯集的地方，相信是一個區位非常優良的地方。

因為交通便利帶來人流、人潮帶來錢潮，商業活動也很熱絡，不論是餐飲、零售購物、服飾、影城等都是非常大的商機，不僅只限於商業活動，也可新建住商複合型大樓，低樓層商辦、高樓層住宅，因為通勤非常方便，目前已有連鎖百貨業者、長照樂齡宅的業者在洽詢，台鐵局非常有信心可以招商順利。

彰化縣建設處透露，此案招商案的範圍，包括後站周邊公有土地及車站專用區土地。其中，公有地範圍為北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側，西以私有地為界，面積約1.91公頃。而車站專用區橋下空間，位於員林市員林段593地號土地，面積約0.79公頃，兩者合計總面積約2.7公頃。