國發會澄清 台灣奈微光科技並未移轉技術

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「台灣奈微光科技公司」被揭露移轉矽光子晶片專利到對岸，由於國發會國發基金轉投資該公司1,763萬元，持股比率4.93％，但未持有董監事席次。國發會27日表示，該晶片專利尚在研發中，未來預計採取委託代工的生產模式，沒有在對岸或其他國家建廠的計畫，也沒有違法解雇員工的問題。

在被媒體揭露後，國發基金27日要求該公司盡速對外說明，以澄清疑慮。

台灣奈微光科技公司成立於108年5月9日，目前實收資本額2億6,505萬元，主要提供「矽光子」（Silicon Photonics）晶片的IC設計到終端產品垂直整合服務。國發基金表示，自109年11月以綠色通道小額投資方式，與天使投資機構，以1：1搭配投資比例投資該公司新臺幣300萬元，嗣於110年9月再參與該公司現金增資1,463萬元，合計共投資1,763萬元。

據知情人士表示，台灣奈微光科技今年6月股東會並沒有異常；且股東之一的中華經濟研究院副院長王健全公開說，因為公司內部經營權之爭才爆出事端。

國發會表示，國發基金投資各種新創事業，向來要求恪遵法令規定，重視公司治理，此案若經公司監察人或檢調機關調查，確定當事人有違反法令或損害股東權益情事，國發基金將配合依法求償，以維護合法投資權益。此外，針對該公司所擁有之技術是否涉及「兩岸人民關係條例」，將尊重相關單位之認定，國發基金將督促公司進行說明。