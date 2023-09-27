《盤後解析》神山發威台股收紅 2關鍵左右後市

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【時報記者葉時安台北報導】美股四大指數周二齊收黑，道瓊下挫近400點，創3月銀行業危機以來的半年最差單日表現，費半也殺破近2%。台股周三開跌2.23點報16273.84點，早盤最低達16212.86、下滑63.21點，隨後金管會主委黃天牧喊話有信心、美國兩黨將達成協議可避免10月關門，台積電帶頭反攻，AI股助陣，電子回神，指數低檔16200關卡有撐，未破前波低檔，盤中平盤震盪，午後台積電拉尾盤，台股量縮成功翻紅，短均呈持續下彎。

周三終場，加權指數上漲34.29點或0.21%，報16310.36點，成交量縮至2148.59億元，量能連四天不足2500億元；櫃檯指數上漲0.38點或0.18%，報212.52點，成交量降至562.33億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然美股下跌，但台股震盪中成功翻紅，不過追價意願仍弱，難以大幅帶動指數，使得指數反彈呈現狹幅震盪整理態勢，目前盤整除非要快速出現一根中長紅，否則區間難以改變，至於16200是否有撐向上，仍須關注權值股帶動、外資賣超操作能否趨緩。

黃副總進一步說明，即將進入10月，後續留意9月營收、第三季財報、美國政府關門轉圜、經濟表現、利率政策等，目前低檔游走，年底有機會轉強一波行情，但時間點估十月再觀察將更明朗。操作上，宜政策受惠綠能、觀光、蘋概股等，而航運則留意營運基本面，AI周三強勁撐盤，但AI族群大，精挑細選概念股受惠程度。

高價股方面，台股持續上演股王爭霸戰，盤中世芯-KY(3661)一度超車信驊(5274)，但終場同價並列雙股王，不過世芯-KY、信驊周三表現不同調，世芯、緯穎(6669)、祥碩(5269)、材料-KY(4763)收紅，而旭隼(6409)、創意(3443)、信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)則收墨，力旺更失守2000元關卡；亞德客-KY(1590)收紅離千金位僅一步之遙，譜瑞-KY(4966)一度翻紅觸及千金，終場仍收跌無緣整數關卡。

AI(人工智慧)族群聚集買氣，緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、廣達(2382)、研揚(6579)等皆收漲。車用也強勁，電子零組件強勢個股定穎投控(3715)漲近7%，其餘如信邦(3023)、同欣電(6271)等股價面露紅光，笙泉(3122)更標上漲停。

半導體電子通路文曄(3036)盤中以104.5元攻漲停至收盤，樂觀看待合併後的營運表現；其他精材(3374)、精測(6510)、濾能(6823)觸及漲停。

個股成交量方面，定穎投控、緯創、中鋼(2002)、矽統(2363)、聯電(2303)、廣達(2382)、合機(1618)、文曄(3036)、華星光(4979)、長榮航(2618)名列前十大。