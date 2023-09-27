家屬捐500萬元延續大愛 靜宜大學成立「林淑雅老師紀念獎學金」

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靜宜大學法律系助理教授林淑雅5月在台中捷運公安意外中喪命，家屬為延續大愛，特捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，期望藉此扶助表現優異的弱勢族群、原住民族；得獎同學每年可獲5萬元獎學金，靜宜大學特別在26日、教師節前夕舉辦捐贈儀式，場面感人。

林淑雅的父親林勝木昨代表家屬捐贈獎學金，感謝社會大眾及靜宜大學的協助與關心。他說，淑雅自幼聰穎乖巧、事親至孝、兄弟姊妹相處融洽、謙沖有禮、熱愛教育、犧牲奉獻、關懷弱勢，獎學金成立的宗旨，就是延續她的大愛精神。

林淑雅胞兄林世昌提到，妹妹一生為人權、公益奔走，念茲在茲的都是原住民族、弱勢團體、環保、永續以及人權理念，藉由「林淑雅老師紀念獎學金」的成立，讓妹妹所播下的種子，逐漸發芽、成長茁壯成一個個具有利他精神的社會中堅。林世昌透露說，捐贈儀式當天是父親的生日，體貼善良的妹妹，或許在天之靈藉此機會祝福摯愛的父親生日快樂！

靜宜大學董事長暨天主教台中教區主教蘇耀文指出，林淑雅關懷弱勢族群、重視人權的精神正是靜宜大學校訓「進德修業」，在專業知識領域上出類拔萃，並成為一個有社會責任感的知識份子的最佳典範，及與靜宜主顧修女會「促進仁愛、慈悲、正義的世界」創校精神不謀而合，令人深感敬佩。

靜宜大學校長林思伶說，林淑雅家人特別捐贈善款並成立「靜宜大學林淑雅老師紀念獎學金」，期能嘉惠本校學子，延續其精神，這個獎學金乘載著淑雅老師個人畢生戮力不懈的志業，以及家人無私的愛與奉獻。

林淑雅畢業於台灣大學法律學系，繼獲台大法律學研究所碩士、美國史丹佛大學法學碩士、台大法學博士學位後，2009年到靜宜法律系服務，開設憲法與行政法等相關課程；並推動原住民族文化碩士學位學程，與賽德克民族議會合辦靜宜大學賽德克學程。

「林淑雅老師紀念獎學金」獎助對象分別為靜宜法律系大學部及碩士班在學生各1名、原住民族文化碩士學位學程在學生1名，及非上述三類學生的靜宜大學在學生1名；每年共頒發4名、每位5萬元。期待學生在校潛心向學，畢業後將所學用來回饋社會。