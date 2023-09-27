保育螢火蟲也不忘瀕危魚種 蔣萬安出席榮星花園保育儀式

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近年來，榮星花園公園不僅是提供居民的休憩場所，也在公私協力下堆動螢火蟲復育，近年連瀕危的原生台灣魚-瀕危史尼氏小鲃(音ㄅㄚ)也出現，為此台北市長蔣萬安今(27)日特別出席榮星花園公園「從心復育-接軌SDGs(聯合國永續發展目標)永續城市」活動，展示市府對生態環境的重視，希望喚起市民朋友們的環境教育意識。

這場活動是由台北市榮星花園公園生態守護志工隊發起，結合鄰近的台北市立五常國小、五常國中以及內湖高中，共同推廣進行環境教育，一同呼應聯合國永續發展目標（SDGs），重視生物多樣性，並強調城市環境教育的重要性；在活動最後，蔣萬安在生態池水田區內，與大家一起進行史尼氏小䰾復育儀式，象徵市府與地方齊心打造生態復育。

蔣萬安表示，榮星花園透過生態保育團隊、在地的里長以及各方的努力，已是台北市非常知名的螢火蟲聚集的地方，每一年4月也都是這邊的螢火蟲季開始的時候，志工團隊規畫了包括夜間走讀這樣的活動，同時也影響了榮星花園周邊，現在中山區很多的社區鄰里發起了居民「關窗簾」的活動，讓大家一起響應生態保育、環境永續、節能減碳且付出心力，與市府努力打造「永續共融、希望首都」的目標是一致。

北市工務局公園處指出，儘管身處喧囂的都市之中，在榮星花園能見證生態復育的奇蹟，誠屬難能可貴，在榮星花園公園已經推動多年的螢火蟲季，螢火蟲的數量一年比一年多，讓榮星花園公園成為生態守護志工和市民共同維護的典範。

公園處提醒，復育生態池為榮星花園公園核心區，維護相當不容易，希望大家遵守「4不原則」，不要走入生態池，不要打擾珍貴的生物、不餵食、不捕撈，以維護環境整潔，期盼讓我們用「心」來守護史尼氏小䰾，讓我們的子孫也能看到這漂亮的台灣原生魚。