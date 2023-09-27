中科上半年營業額逾4,500億 創歷年同期第三高

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受到全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，導致產業供應鏈持續調整庫存等不利因素影響，中科園區上半年營業額4,587.95億元，雖然年減近2成，惟仍創下歷年同期第三高！就業人數達56,033人，年增4.90％。

中科管理局表示，就園區主要產業分析，積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整，使廠商產能利用率下滑，致營業額衰退20.89％，惟AI需求增加，預估未來衰退幅度將可趨緩。

此外，光電產業因終端業者持續去化庫存，使面板價量俱跌，營業額衰退17.70％，惟全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，衰退幅度已有縮減。

至於精密機械產業，因設備投資轉趨保守，營業額衰退18.10％；生物技術產業則受惠大陸及日本隱形眼鏡市場回溫，營業額年增12.34％；另電腦及周邊產業受惠廠商擴增產能及美國市場電動自行車訂單增加，營業額年增35.56％。

中科2023年上半年計引進高科技廠商5家，包含精密機械、生物技術及光電各1家、其他產業2家，投資額3.42億元，加計園區廠商增資案14.82億元，投資總額達18.24億元。

引進廠商包括研發自動化細胞製備設備的揚朋科技；提供從研發設計、打樣驗證到加工組裝等3D列印一站式服務的極印快速成型；運用創新積層製造技術研製脊椎手術植入系統的赫思科；以自有技術研製高效能指紋辨識模組、光學鏡頭系統模組及觸控板系統模組的科雅光電；提供數位能源管理及儲能系統之規劃、設計、整合及電力市場輔助服務的鼎祐電能等廠商。

中科截至今年上半年，已引進236家國內外高科技廠商（包含45家外商），計畫投資額逾2兆4,221億元。

對焦「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景，為建置「精緻多元、優生活、節能永續」的科學園區，中科持續推動重要施政，包括台中園區正在建置零廢化的資源再生中心，將是全國首座資源循環再生中心，預計2023年底開始營運。

此外，中科虎尾園區新建標準廠房正在進行招商作業，該標準廠房各單元具可彈性合併使用的高效益性，將可滿足中、小型新創公司需求，目前已有1家廠商進駐。

為配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，中科管理局積極推動台中園區擴建2期計畫，預計2024年5月提供土地給台積電（2330）投資擴廠使用，2024年6月公共工程與廠商同步動工；加速推動中科二林園區新建標準廠興建工程，滿足廠商設廠需求，預計2024年底完工。

展望下半年，受全球通膨、升息、終端市場需求疲軟及產業供應鏈持續調整庫存等因素影響下，預估2023年全球經濟成長率將較2022年走緩，中科主要大廠亦受影響，加上客戶產品逐步轉進南科先進製程，造成整體營業額衰退，惟中科積極擴建園區、持續招商，廠商陸續進駐營運，預估中科營業額衰退幅度將可趨緩。