路易莎女人頭招牌變了！新概念店玩輕工業風 再創超越精品系列

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有感於超商賣場紛紛搶攻精品咖啡市場，加上不愛苦味咖啡的消費者商機上看1千億，路易莎決定做出市場差異化，新推「BEYOND SPECIALTY超越精品」系列，除了去除苦味、口感升級外，更為此推全新概念店，就連標誌性的女神頭像招牌也變身，長出翅膀象徵超越意涵，店裝則走白色輕工業風。董事長黃銘賢透露，目前約有50多間新門市，平均40坪左右，單月業績有望創逾100萬。

路易莎為再造獨家品項，以創新研發的「焠火輕焙」烘出黃金豆曲線，號稱更精準去除苦味、提煉出純然水果韻味，並借鑒葡萄酒發酵過程發展出「厭氧處理法」，推果香風味的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，下半年強打混合檸檬、花香、桃子及黑糖厚實香氣的「衣索比亞古吉安娜索拉草莓水洗G1」及「衣索比亞古吉艾德處理廠酒香日曬G1」，黑卡優惠價不用百元即可享有。

路易莎同時打造概念店並設計新CI，除了既有的橘色女人頭改成白色外，還有黑色簍空的風格，並特別為女神「添翼」，象徵迎接新未來；另招牌改成灰銀色浮雕設計，內裝主打新潮年輕化，每間店也都配有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，每天提供6支以上自選不定期更換的品項，未來也將陸續讓原先門市換新面貌。慶祝10月1日國際咖啡日，於10月1日至10月3日11點前推指定咖啡飲品75折。