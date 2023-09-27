日本鹿兒島縣教育廳 赴竹南鎮君毅高中參訪

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日本鹿兒島縣教育廳，27日率團至苗栗縣私立君毅高中參訪兩日，君毅高中與鹿兒島縣在教育部國際教育2.0計畫支持下，已線上交流一年，過程中雙方教師共同備課，設計許多有趣的語言、文化、議題互動課程，這次特地率團來訪，提升兩地交流情誼。

這次訪問首日，日本學生將分別體驗日語、地理、音樂等課程，地理課程透過iPad融入教學，不但讓日本學生了解「台灣人眼中的日本」外，也讓日本學生現身說法日本文化特色。音樂課程則特別挑選米西亞的名作「愛的形狀」，同學特地將部分歌詞改寫為中文，也教日本學生唱中文段落，雙方在中日文交錯的歌聲中達到了文化融合的目的。

訪問行程第二天，君毅高中特別安排竹南鎮史地導覽，高中部學生以日語賣力推廣竹南在地觀光亮點，像是中港慈裕宮、崎頂子母隧道等；下午則由餐飲科學生帶領日本學生製作拿手點心「菊花酥」，以象徵日本皇室的尊貴菊花造型，多媒科學生特別將交流中的照片製作成紀念馬克杯贈送給來賓，令日本師生有滿載而歸的喜悅。

君毅高中副校長江政昌表示，君毅中學積極朝新雙語國際學校邁進，今年特別成立國際事務組加強推動辦理國際交流業務，聚焦培養學生國際視野與全球移動力，今年更將組團前往日本交流，參加學生躍躍欲試，無不積極加強英日語準備大顯身手盼促進國民外交。

教育可以不一樣，君毅高中部學生近日擔當南庄國際慢城論壇雙語主持人，學生穩健的台風與流利的外語能力，獲得在座國內外首長一致肯定，正是學生國際力的具體展現。