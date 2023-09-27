後龍鎮水尾社區綠場域再出新作品 遊客紛紛來打卡

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從老舊濱海社區脫身一變成為亮眼打卡地標的後龍鎮水尾社區，近期又再推出新作品，透過水保署綠場域計畫補助，水尾社區將老舊民宅的牆面，以水尾當地最具傳統的牽罟活動，重新打造成洗石子材質的有趣動漫場景，一推出又成了許多遊客前來打卡新景點，水尾社區同時將村子口的便利商店牆面作成迎客牆，讓來到水尾社區的遊客重現懷舊場景。

後龍鎮水尾社區臨近海濱，過去除了栽種花生、地瓜及水稻等沙地作物外，從百年前開始就有利用水尾沙灘的特殊地形，發展出來的牽罟作業方式來捕撈海產，延續至今，水尾社區牽罟班也是苗栗縣內僅存的3個牽罟班之一，與後龍鎮大山社區、竹南鎮文山社區等牽罟班齊名，但水尾社區牽罟班因有社區內中壯代人員參加，仍能維繫運作，並不定期提供遊客體驗示範牽罟活動。

水尾社區以牽罟起家，因此，水尾里長梁清文從5年前首次當選後，就與社區發展協會聯手，要將老舊社區重新打造，並以牽罟為主題視覺，在社區多次打造牽罟小路、罟寮等壁畫景觀，讓老舊房舍擁有全新的外觀，讓陳舊的社區景觀活過來。

水尾社區爭取水保署綠療育、綠場域等計畫，以成功國小周邊為主題區，透過水保署的經費補助，將周邊的民宅牆壁，全部重新以洗石子材質繪上新景觀，其中，位於成功國小校門前的一棟民宅，原先屋主因對社區推動的綠場域計畫不甚清楚，始終反對將他家的牆面重新改造，後來，因見到社區其它民宅的屋牆都換上新裝後，體驗社區改造後帶來的全新面貌，竟主動要求提供自家牆面當做新景觀設置地點，打造動漫式的牽罟場景，也替水尾社區增加一處最新打卡景點。