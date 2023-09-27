農業版青安貸款10月上路 農金署舉辦說明會

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配合農業部《農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款（下稱農安貸款）》10月1日開辦，農業金融署於北、中、南舉辦3場說明會，全體311家農漁會參加人數達452人，會中除說明貸款作業原則外，並透過面對面交流回應，協助農漁會充分瞭解本項貸款業務，以利順利推動。

農金署表示，為協助提供無自有住宅家庭購屋資金，農業部9月18日發布《農安貸款原則》，實施期間自10月1日起至2026年9月30日止，由政府補助利息1碼，並由農業金融機構（包括全國農業金庫及農漁會信用部）減收利息半碼，一段式利率為1.775％。

農金署說，除利率優惠外，另提供貸款額度最高1,000萬元、貸款年限最長40年及寬限期5年等優惠條件，以減輕購屋負擔。為利農漁會瞭解貸款內容，農金署分別於9月19日、22日及26日，假新北市板橋區農會、高雄市高雄地區農會及臺中市烏日區農會舉辦3場說明會，農漁會反應熱烈，報名情形踴躍，顯示對該項業務之重視。會中農金署除說明申辦資格、貸款條件等相關貸款內容外，對於農漁會的提問，也於現場妥予說明回應，並期許農漁會可落實推動與執行。

農金署說明，有信用部主任表示，該鄉地處偏遠，當地青農平時均與農會往來，除存款業務外，有購買農機或營運周轉資金需求時，也會向農會申辦政策性農業專案貸款。以前有青農欲洽辦青年安心成家購屋優惠貸款，因該項貸款承作機構僅限八大公股銀行，惟銀行於當地未設立分行，最近的營業據點在25公里外，十分不便。現在農業部推動農安貸款，條件非常優惠，青農有置產需求時，亦可就近向農會申辦購屋貸款，讓青農可以安家，落地生根，農會也可提供全方位的金融業務，服務在地民眾，是一項非常有感的政策。