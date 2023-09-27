賴侯皆承諾 當選後女性閣員占逾3～4成

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台灣女董事協會今天邀請侯友宜、柯文哲、賴清德藍白綠三位總統候選人，暢談未來政府女性治理比例及少子化政策。賴清德表示，他的副手一定優先挑選女性，且當選閣員比例將逾1／3以上；侯友宜表示，當選後內閣閣員比例將朝4成以上目標邁進；柯文哲則表示，在台北市各委員會都達女性1／3比例，未來在公務員訓練時希望就要有1／3比例。

台灣女董事協會 2023「剛柔並濟大未來」論壇，包含民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統選人柯文哲三位皆受邀出席，不過，三人演講時間雖然相接，卻巧妙避開進出場時間，同框畫面並沒有出現，現場工作人員也強調「不會同框」。

台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲作為引言人，分別給每位參選人兩道題目，一為如果當選總統，內閣文官比例如何規劃？二為少子化是國安問題，對少子化政策為何？

侯友宜指出，他當新北市長小內閣中女性就是1／3，因為公、私部門有規定保障要讓1／3女性擔任理監事、董事或主管，未來希望可以推動目標到「4成」。

對於少子化解方，侯友宜也說，自己近日已經提出「提高育嬰、留職停薪津貼」，強調女性留職停薪，直接補助投保薪資全薪，就是要讓女性能夠放心在家養育子女，政府還要加強公托、公幼，提升送托率，嚴格控制公共化品質，強化品管和監督稽查。

柯文哲說，要實現性別平等，不可能一步到位，必須從制度慢慢做起，他並揭露台灣女性民代占比高，但女性閣員比例低，原因在於「女生不見得投給帥哥，男生很容易投給美女，這是事實」。

柯文哲提到，台灣政府官員女性比例不高，但民代女性比例高，原因在於女生不見得投給帥哥，男生很容易投給美女，這是事實；國會不分區男女占比各一半，政壇上，女性民代有優勢，但閣員不一定。

柯文哲承諾，他若當選，會在政府部門積極落實性平，達到性別多元，也會將兩性平權從家做起，相信制度，用制度去一步步推動性別平權。

最後上台的賴清德則表示，他在台南市長任內，一級主管女性雖不到2成，但如果計算科長的話，是有1／3以上，看怎麼算」。

賴清德還說，有一次主持治安會報，看到一位女性警察同仁簡報很好，就鼓勵她當分局長，她不要。可能是社會給男性、女性同的期待或責任負擔。

賴清德強調，未來他如果有機會領導這個國家，「內閣女性1／3比例是我們的目標」，他也希望未來副總統人選會優先考慮女性。