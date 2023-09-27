復甦力道不足 國泰下修今年經濟成長率預估至1.3％

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【中央社記者謝方娪台北27日電】考量今年下半年經濟復甦力道不足，國泰台大產學合作團隊將今年台灣經濟成長率預估值自1.8%下修至1.3%，另因國際油價上漲、食物價格高於預期，今年通膨率預估值則由2%上修至2.2%。

展望2024年，企業庫存壓力有望和緩，隨出口及投資復甦、加上民間消費挹注下，國泰台大團隊預期明年經濟成長率有望近3%。

國泰金今天舉行今年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，國泰台大產學合作團隊會中發布最新預測，雖然民間消費有撐，但考量出口及投資動能持續疲軟，國泰台大團隊將今年台灣經濟成長率預估值下修至1.3%。

雖然主要央行升息對歐美需求衝擊仍存在，且中國刺激政策效果有待觀察，但隨出口高基期漸低，第4季出口年增率有望黑翻紅，加上製造業存貨改善、旺季消費性電子拉貨及AI結構需求帶動，搭配民間消費有撐，國泰台大團隊估第4季台灣景氣有望擺脫上半年陰霾。

展望明年，企業庫存壓力有望和緩，加上AI相關需求量產，國泰台大團隊預估出口及投資將呈低基期復甦，搭配民間消費中度成長，明年台灣經濟成長率有望達2.9%。

隨美國聯準會（Fed）升息步入尾聲，且台灣服務通膨有降溫跡象，國泰台大團隊認為台灣央行重啟升息機率較低，與此同時，除非景氣與金融負面衝擊超乎預期，降息必要性與可能性同樣不高。

國泰台大團隊分析，有6大因素將影響今明年台灣經濟與金融情勢，第一是美歐核心通膨偏高且全球復甦不均，增加央行過度緊縮風險；其次是國際油價持續上漲，增加全球景氣及通膨前景不確定性；第三是全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延。

第四是中國未加碼有效政策刺激，房市持續低迷，經濟成長持續疲軟；第五是國際地緣政治風險持續，俄烏戰爭與美中爭端添不確定性；第六是AI應用熱潮下，可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。