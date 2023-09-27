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工作近25年突遭資遣 雲嘉南分署助聽障婦人重返職場

  • 中時即時 張毓翎
聽語障礙者王大姐因疫情被前公司資遣，所幸在求助新營中心後，順利找到工作。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）
聽語障礙者王大姐因疫情被前公司資遣，所幸在求助新營中心後，順利找到工作。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

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台南一名49歲王姓婦人，雖然是聽語障礙者，但她克服身體的不便，在職場上恪盡職守累積近25年的工作經驗，想沒到因新冠肺炎疫情，公司業務緊縮，她也因此遭到資遣，後來求職過程屢屢碰壁，所幸在勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心就服員的協助下，順利錄取宗興鐵線廠，至今已穩定就業1年多。

新營就業中心就服員李美琴說，在與王姓婦人的對談中發現，她工作意願十分強烈，且具備多項優點，譬如守時、工作觀念良好及配合度高，填寫資料也非常細心，在被公司資遣後，為支應家中經濟，依舊積極求職，卻因身體不便及年紀等因素而碰壁。

在李美琴多次的推介下，並運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，協助王姓婦人錄取宗興鐵線廠，再造職涯新歷程；宗興鐵線廠總經理吳燕卿也說，不要因為求職者的年紀或有身心障礙的狀況而拒絕他們，只要將勞工放在對的位置，適時調整職務內容，每個人都是好人才。

勞動部推動「僱用獎助措施」，雇主只要以全時工作僱用公立就業服務機構所推介的中高齡及高齡民眾滿30日以上，將發給雇主每人每月最高1.5萬元、最長12個月；若以部分工時僱用者，也會發給雇主每小時最高80元的僱用獎助，每月最高發給1.5萬元，最多可領取18萬元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署近3年已協助逾200家事業單位成功進用近300位中高齡以上勞工；中高齡勞工有豐富的工作經驗、高穩定性的特質，但可能因體能等因素，影響雇主進用意願，雇主如能發揮伯樂精神，提供合適職位，善用他們的優點，適才適所，他們就有機會在企業中奉獻所長。

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