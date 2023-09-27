宏華營造砸重金購置東北亞最大浮沉台船 2026年台中港填海造地50公頃

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積極發展風電產業的台中港，中央期許台中港未來成為亞洲離岸風電的典範。台中港目前已有6家風電業者進駐，惟土地面積明顯不足，負責承攬這項造地工程的宏華營造，為此砸下重金購置一艘超大型的浮沉台船，預計2026年前在台中港填海造地50公頃！

宏華營造表示，為了如期完工，斥資5億元從韓國購買一艘東北亞最大的浮沉台船，負責載運水泥沉箱，每個沉箱重達1.3萬噸，粗估要放置78個沉入海底作地基，「猶如在大海中蓋樓房！」

「台中港填方區新建海堤工程動土典禮」今年8月在台中港舉行，當時由行政院長陳建仁主持，該工程經費高達104.6億元，海堤總長度2,217公尺，利用航道疏浚工程後的餘土回填，2024年回填10公頃、2025年回填36公頃、2026年回填50公頃，2027年再整合陸地合計65公頃，未來作為浮式風機、氫能、綠能發展基地。

集團旗下擁有80多艘工作船團隊的宏華營造，為了完成2026年填海造地50公頃的目標，日前向韓國現代集團採購一艘可載重2萬噸的浮沉台船，命名為「宏升號」，這艘浮沉台船主要載運並放置水泥沉箱作為海中地基，每塊巨型水泥沉箱體積是30公尺X30公尺X25公尺，重達1.3萬噸，將放置78塊。

宏華營造總經理陳宗邦表示，今年5月31日得標台中港填方區新建海堤工程後，即不遺餘力投入大量資源和努力，這艘船透過賴比瑞亞籍大型半潛駁船，在9月24日順利運抵高雄港錨地完成卸載，宏華再派遣4艘大型拖船，安全拖至高雄洲際港S17碼頭泊靠，目前正在進行整備工作，11月將在台中港執行巨型沈箱的製造工作，2026底完成後，將大幅縮短綠能關鍵零組件的運輸距離，提高作業效率。

這艘超大型浮沉台船「宏升號」，不僅是台灣防波堤建造的重要設備，未來更能協助政府完成更多海事工程，更代表著台灣海事工程產業的本土化向前邁進更重要的一步。