南科今年上半年營業額6769.89億 較去年同期成長3.81％

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南部科學園區今年上半年在積體電路產業支持下，營業額達6769.89億元，較去年同期成長3.81％，持續締造歷年同期佳績。南科管理局表示，今年下半年全球經濟仍面臨通膨、升息、庫存待消化等影響；不過，南科持續新設及擴建園區、積極招商，科技大廠亦維持製程領先，預估營業額呈穩健成長趨勢。

南科管理局指出，南科延續去年穩健的營運佳績，今年上半年貿易總額5706.07億元，成長10.05％，係因旗艦大廠持續擴產，並進口設備帶動相關需求，進口額3108.34億元，亦成長28.40％；就業人數達9萬1996人，較去年同期增加313人。

南科管理局說，今年上半年南科引進7家高科技廠商，投資額176.11億元，包含IC設計的聯詠科技、電池產業的宣冠儲盈、燃料電池與熱交換處理產業的高力熱處理、固態電解電容器的鈺邦科技，以及提供開放網路解決方案的鈺登科技等亮點廠商。

廠商投資落實部分，默克集團、新應材及立新化工陸續於高雄園區動土，華騰國際亦於6月動土，成為橋頭園區第1家動土之廠商，預計創造共2980個就業機會。

南科管理局提到，除前述營運亮點外，新設擴建園區的開發亦如期如質推動，屏東、嘉義園區及台南園區三期擴建已分別於5月及6月舉辦動土祈福暨招商活動，同步提供廠商建廠，楠梓園區籌設計畫業於7月奉行政院核定。

另為滿足高雄市科學園區員工及歸國學人子女就學需求，於橋頭區設置國立高科實驗高級中等學校；此外，南科持續積極推動再生水，在台南市永康、安平及園區再生水總供水量提高逾6倍到每日4.92萬噸，約占台南園區用水2成，降低上半年枯旱期間自來水需求，穩定區域供水。