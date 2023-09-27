侯辦競選廣告質疑「進口蛋圖利特定廠商」 農業部回應了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

侯友宜競選辦公室今(27)日召開記者會公布2支廣告影片，質疑本次進口蛋中，執政黨利益勾結甚至圖利特定廠商。農業部回應，廣告台詞對農業部有諸多抹黑，農業部沒有圖利廠商，也沒有補助特定貿易商。

針對超思1人公司50萬資本額為什麼可以接受中央畜產會委託進口雞蛋，農業部重申，年初徵詢多家貿易商進口雞蛋意願，當時因超思提出的報價合理、可以在3月底前下第1筆訂單、且已有雞蛋進口實績，因此中央畜產會委託超思公司進口雞蛋。

此外，超思也已自行發出聲明指出不是一人公司，有員工在國外接洽貿易事宜，而且資本額不代表資金調度能力。實際運作過程中，超思公司皆有先行代墊雞蛋貨款，存款證明更有5到6000萬元，另以負責人名義提供本票共計3900多萬元，總計達近億元的財力證明，足以證明超思有清償能力。

針對廣告中指控進口雞蛋發國難財，農業部指出，本次專案進口雞蛋由中央畜產會委託的貿易商，也早已發出聯合聲明請外界勿抹黑發國難財，強調進口雞蛋各憑本事而非壟斷生意，短時間各自發揮人脈和貿易能力為台灣人民進口雞蛋，這樣的指控太沉重。

農業部說，銷毀浪費2億多更是不實抹黑，2億多是5400萬顆到期雞蛋政府吸收差額的費用，不是銷毀費用，庫存雞蛋更是持續洽加工廠加工成液蛋、水煮蛋等等轉為庫存，但是因為國內加工量能有限，還是會出現到期雞蛋不及加工，但這屬於安全庫存的必要成本。

農業部重申，執行專案進口雞蛋搭配滾動安全庫存，是為了確保消費者糧食安全，同時不讓進口雞蛋打亂國內雞蛋供應的市場秩序，以保障蛋農生計，讓全民買得到蛋、吃的到蛋，以達到政策效益。

至於「進口標示國產蛋、混蛋吃下肚」，農業部表示，中央畜產會委託業者加工轉庫存的液蛋皆在有效期限內也都在庫存未釋出，起初畜產會因法律認知落差，考量冷凍殺菌液蛋因稅則號列與殼蛋不同，認定進口殼蛋加工為冷凍殺菌液蛋為實質轉型，因此造成業者產地標示成台灣，畜產會已致歉並立即通知業者標示正確，農業部也對督導不周表示歉意，全力督導畜產會輔導業者正確標示。

農業部表示，廣告中聲稱「先洗錢再洗蛋」更是不實指控，這些指控都是政治抹黑，打擊基層人員的努力。