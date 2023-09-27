陶博館限時免費參觀 夜間加碼限額手作陶藝

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2023台灣設計展將在新北登場，10月6日至22日陶博館皆開放免費參觀。期間內深受民眾喜受的「陶藝研習室」首度在周末夜間延長開放至晚上8點，加碼推出3場特別版限額陶藝體驗課程，於9月28日下午開放報名，特邀新銳人氣插畫陶藝家「不討喜」及在地陶藝職人陳元杉開課，引領民眾體驗別開生面的陶藝動手做。

陶博館館長張啟文表示，設計展首次在新北舉辦，陶博館精心策劃豐富多元的響應特展、限定手作體驗、風格街藝演出、特色美食及遊程，同時配套推出延時服務及全齡體驗，周末「陶藝研習室」、「兒童體驗室」延長開放到夜間，針對不同年齡層提供趣味的手做體驗。

為響應2023台灣設計展，特別推出3場夜間陶藝體驗課程，首場夜間陶藝體驗課程於10月14日登場。原是圖文插畫家的「不討喜」，在低潮時因緣際會接觸陶藝，創作《眼淚是珍珠》系列。沒想到意外打動觀眾廣獲喜愛，作品更在2021年參展陶博館「偶然人間」特展備受關注。

10月15日鶯歌在地「夥房」陶藝工作室創辦人楊慶林、歐長坤帶來「手作茶碗」。靜心體會陶土柔軟溫暖的手感，再經自然落灰成釉與火痕造就層次感的柴燒淬煉，握在手中有一份古樸餘韻的踏實溫潤感，盡擁樸實的日用美感。

10月21日鶯歌「晟達陶瓷工藝社」陳元杉帶來「泥土的溫度—拉坯工作坊」。專長拉兩公尺以上大坯的師傅陳坤城於1995年創設「晟達陶瓷工藝社」，這次將帶領大家自認識泥土的特性入門，了解如何練土、定中心，分享拉坯時展開陶土與擴底技巧讓器皿成型，學員們輕鬆就能完成一件實用且優美的食器。

2023台灣設計展10月6日至22日期間，陶博館平日開放時間為早上9點30分至晚上8點，假日延長至晚上9點，戶外陶瓷藝術園區則每天開放至晚上6點，歡迎民眾前來共襄盛舉。