新北推動客家文化不遺餘力 大戲《碧波塵緣》 隆重登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北客家局為推廣客家戲曲藝術文化，今年特別邀請到客家戲曲界的龍頭「泰斗榮興劇團」，演出兩場大型客家文藝展演活動-客家大戲，首場大戲已於三峽新北客家文化園區演藝廳成功演出，第二場大戲《碧波塵緣》將在10月15日義民爺文化祭活動期間，於下午2點在新北市政府3樓多功能集會堂演出。

客家局局長林素琴表示，市長侯友宜上任以來，對各項客家文化推動非常認真，新北市在客語推動上4年3度獲得客委會推動客語為通行語評核佳績，更是全國非客語為通行語地區唯一的獲獎機關。

林素琴說，侯友宜在客家文化聚點規劃上，5年已建置6座哈客館，讓客家文化觸角延伸至新北各行政區，另新北市政府於今年起即依客家基本法，整合市府各局處，訂定新北市客家發展計畫，透過跨局處合作共同推動客家事務，從族群主流化、營造客語活力、厚植客家藝文能量等多個面向全方位提升新北市客家發展。

此次演出之客家大戲《碧波塵緣》融入神怪奇幻題材，劇情升騰跌宕而引人入勝，故事講述舉目無親的窮書生周欽，與金相爺之女金牡丹有指腹為婚之約，但家道中落後投靠金府，卻被嫌貧愛富的金相爺軟禁在後院柴房，要他攻讀詩書，考取功名後始得再言婚事，期間與後院潭中居住並幻化成金牡丹形象的千年鯉魚精相戀，從而引發的一連串奇遇。