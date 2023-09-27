架構學校午餐食安廉政平台 謝國樑：望納入校內監督機制

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基隆市今年發生數起學校午餐食安事件，為強化學校午餐監督及流程品質，基隆市政府政風處及教育處合作，27日假信義國小舉辦「學校午餐食安廉政平台教育訓練」。基隆市長謝國樑表示，希望能夠強化校內的食安監督機制，讓學校午餐的品質及相關的流程、環境透明化。

謝國樑指出，透過學校午餐食安廉政平臺教育訓練，將提升並強化同仁對於學童午餐品質控管的觀念，他認為，若能將學校裡的同仁納入監督機制，從校內把關午餐品質與監督製餐流程，將有助於學童午餐品質控管。

市府已研擬《基隆市學校午餐自治條例》草案，預計今年11月送議會審議，並向私校請益製餐流程品質監督。此外，市府教育處與政風處將提出國小與公立幼兒園營養午餐在校人員監督的新機制，期盼讓學校午餐品質與製餐流程透明化。

為完善學校午餐合理查驗制度，市府積極主動跨域合作，邀請廉政署中央業務科科長蔡秀宜、基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮及調查局基隆市調站副主任陳勃旭擔任講師，以「食品安全與廉政工作」、「食安案件實例探討」等議題，提供實務經驗與法律見解，讓同仁瞭解應恪守的法令規範與行為準則，以利執行職務能有所遵循。

此外，還邀請教育部、農業部派員講授「學校午餐驗收注意事項」、「有機驗證、產銷履歷標章辨識及法令認知」及「畜禽產品及水產品溯源管理機制及查驗」，讓負責學校午餐採購管理同仁，對於程序面、制度面與法規面有完整性的認識，嚴格把關學童食安。

政風處表示，基隆市已啟動學校午餐食安廉政平台，無論學校午餐採購案得標廠商為何，市府皆會加強抽查得標廠商供貨情形，並由政風同仁適時介入行政稽查，如發現不法弊端情事，將交由司法機關追究責任，未來市府將持續強化同仁執行職務相關法律基本認知與專業知識，共同攜手守護學童飲食健康。