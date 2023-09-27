《科技》小米新高層初登板 手機、AIoT策略從加法到乘法

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【時報記者王逸芯台北報導】小米今(27)日發表Xiaomi 13T Series兩款旗艦機Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 13T，以及3款穿戴以及智慧顯示器，其中包含首款可以支援eSIM與Google Wear OS的Xiaomi Watch 2 Pro、還有功能全面升級的Xiaomi智慧顯示器A Pro 65吋型以及智慧手機8 Active，小米東亞區總經理李剛健今日首度代表小米主持發表會，今日受訪就談到，儘管小米的策略是走向高階化，但絕對不是放棄以往強調的性價比，而是朝向極致性價比邁進，他強調，小米以前策略是「手機+AIoT」，現在則是「手機xAIoT」。

小米東亞區總經理李剛健，主要負責港澳台日韓以及東南亞(不包含日韓)，他今(27)日表示，小米會變成一個高階品牌，目前在台灣市場占比不到10個百分點，看好未來持續成長。

只是，由於小米向來以性價比著稱，隨著走向高階化是否意味著放棄性價比，李剛健強調，小米在產品線做出更多聚焦，當下小米在台灣產品價格還是很廣，未來會再做出更多聚焦，但絕不是放棄性價比，而是每個價位帶都有他的性價比，朝向極致性價比邁進。小米以前策略是「手機+AIoT」，現在則是「手機xAIoT」。

進一步綜觀小米在亞洲各個市場的表現，李剛健表示，小米在香港是第三大品牌，僅次於蘋果和三星，有10家品牌專賣店；澳門則是還需要持續耕耘的市場，是後續必須努力的市場；小米在2019年進入日本市場，走過前段摸索期，產品線對比台灣香港收斂，但也有舉行秋季新品發布會，日本市場已經慢慢步入正軌，日本市場高度依賴電信商，小米在日本市場與電信商合作占比達9成，也持續和電信建立良好關係，目前和TDDI有長期合作關係，後續還會推動電信商合作；韓國市場部分，則以AIoT產品為主。

小米今日在台灣舉辦新品發表會，一口氣端出手機以及AIoT產品，包括Xiaomi 13T Series兩款旗艦機Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 13T，以及3款穿戴以及智慧顯示器，有首款可以支援e-SIM與Google Wear OS的Xiaomi Watch 2 Pro、還有功能全面升級的Xiaomi智慧顯示器A Pro 65吋型以及智慧手機8 Active。

知名市調機構IDC看好穿戴裝置在未五年的複合成長率為5.1%，並在2023年將能回到正成長，出貨量將來到5.39億台、成長率46%。小米今日發表Xiaomi Watch 2 Pro與Xiaomi手環8 Active，就是瞄準這波成長商機。Xiaomi Watch 2 Pro支援eSIM與搭Google Wear OS作業系統。Xiaomi Watch 2 Pro更為小米於台灣市場推出首款支援eSIM與搭GoogleWear OS作業系統的穿戴裝置。