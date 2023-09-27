程泰集團加碼投資 大埔美二期動工

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台灣工具機領導大廠-程泰集團，9月26日舉辦大埔美廠二期工程動土典禮，邀請嘉義縣縣長翁章梁、工具機公會副理事長戴雲錦、前副理事長陳金柏、台灣發那科總經理山田雄策、大林鎮鎮長許有疆等貴賓參加。程泰集團大埔美二期新廠總投資額超過20億，預計2025年完工投產，營收將挑戰百億。

因俄烏戰爭、高通膨等不利因素，全球工具機景氣陷入嚴重衰退，台灣放無薪假的機械廠比比皆是，程泰集團楊德華董事長為感念員工及協力廠商多年來為集團的努力，在這波不景氣當中，不僅不放無薪假，而且還準備20億元，生產1000台工具機做為備品，讓員工及下游供應商都有工作可做，其為台灣產業永續發展所做的努力，獲得各界讚揚。

楊德華董事長致詞時表示，雖然全球景氣不佳，台灣工具機受到內外競爭的壓力，但我們仍然堅持台灣製造，而且我們看好這塊土地，不僅不會停下建廠腳步，還要繼續加碼投資台灣，二期工程原本4年前就要動工，但是疫情造成缺工缺料，一直延到今年才發包。

最近很多製造業都在放無薪休，但這種方式只能節省一小部份成本，企業經營本來就有其該承擔的社會責任，放無薪假或是減產，不只影響員工生計，更對協力廠商是一大打擊，台灣產業供應鏈如果垮掉，對工具機產業絕對不是一件好事。所以我思考很久，決定扮演超級營業員，帶領整個供應鏈一起打拚，在全球搶單。

這次EMO剛結束，程泰集團訂單滿滿，楊董事長說，與其放無薪休，員工沒事做，不如用這段時間照常生產，把一些利潤降下來，讓經銷商有更好的價格去市場上搶單，EMO展那幾天，程泰和亞崴都接了上千萬美元的訂單，合計就超過7-8億台幣。

工具機公會戴雲錦副理事長及陳金柏顧問都受邀參加動工典禮，戴雲錦副理事長致詞時說，楊董事長是工具機公會的創會理事長，經營程泰集團近50年，企業家風範堪稱工具機業界楷模，而且他為產業所做的貢獻，是非常值得大家學習的典範。陳金柏顧問也說，聽到楊董事長為了留才，為了讓協力廠商有工作可做，準備20億做1000台備台，用行動力挺供應鏈，真的是令人敬佩的企業家。

有人說，台灣應該整併15家工具機廠為一家，營收達到500億，這樣才有競爭力。楊董事長說，台灣工具機在這段時間承受相當多的壓力，台灣工具機業應該要莊敬自強。若說要以併購擴大營收，但是大家都是老闆，誰要讓你併購，不如靠自己壯大。楊董事長有很大的企圖心，心中也有一個發展藍圖，希望能擴大台灣工具機在世界的影響力。他說，程泰集團一步一腳印默默在耕耘，不斷開發頂尖的工具機，第一階段目標希望能在明後年突破一百億，然後再經過幾年努力，成為營業額500億的世界級大廠，讓台灣工具機在國際市場揚眉吐氣。