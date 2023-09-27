基米捐贈愛心國產蛋，轉投資基育生技明年申請創新板

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針對近期進口蛋爭議引發的食安疑慮，基龍米克斯（4195）陸續捐贈由關係企業基育生技養殖的國產雞蛋。27日表示，已透過台北、台中、台南及高雄四地服務據點，共捐贈數千顆國產優質新鮮雞蛋，搭配愛心月餅予全台各地的警消與弱勢機構，希望藉由中秋前夕的公益關懷，一起響應支持國產雞蛋。

基育今年第一季登錄創櫃板，營運穩健成長，目標明年申請創新板，基米有機會母以子貴。已規劃明年申請創新板。

專攻微生物晶片設計與擁有核酸檢測平台的基育，在定期精準檢測與監控，有效防治疾病造成的損害下，已大量提升產蛋率並降低管理成本，目前以智慧化技術，建置平飼環控友善生產系統的動物福利蛋雞舍正準備投產。

除了投入蛋雞飼養外，基育也從事基因選種服務，透過基因體定序技術，以及累積的豬、魚等基因體資料庫為基礎，從種原引進、基因選種至性能選拔，並結合產業應用服務與場域經營，進行一條龍的營運模式，目前在青蟹、石斑魚、台灣鯛、龍蝦等復育或育種皆展現成果，並簽署多項漁電共生案合作意向書，將伺機啟動各項開發計畫。

基米表示，此次的愛心捐蛋活動，贈予北部的汐止警察局跟消防局，中部的弘道老人福利基金會，以及南部的和豐園老人長期照顧中心、台灣護家協會、屏東縣私立迦南身心障礙養護院、淨覺育幼院、高雄市三民街友服務中心、高雄市政府警察局三民第二分局等機構。