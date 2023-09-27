公費流感疫苗10／2開打 台灣東洋捐佐劑疫苗建議長者儘早施打

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今年公費流感疫苗將於10月2日開打，符合施打資格的對象將分為二階段施打。台灣東洋昨（26）日舉辦「流感疫苗宣導暨東洋佐劑自費流感疫苗公益捐贈」活動，宣布捐贈桃園市府500劑佐劑流感疫苗，由董事長林全捐贈，桃園市長張善政代表接受並回贈感謝狀。

捐贈儀式由龍岡社區發展協會「龍寶貝萬歲歌舞團」開場，平均88歲的長輩開心大跳芭蕾舞，並帶頭施打流感疫苗，呼籲年滿65歲以上長者，都能打疫苗提升保護力；張善政說，2016年5月他卸任行政院，交接典禮上新任院長就是林全，七年後兩人又再度同台，感到開心。

台灣東洋捐贈桃園市政府的500劑佐劑流感疫苗，將優先提供防疫人員施打，張善政表示，佐劑流感疫苗與一般公費流感疫苗較為不同，是自費疫苗、每劑市價2000元，且可延長保護力至1年左右。林全表示，尤其是免疫力低的年長者，自費佐劑流感疫苗會維持整年較不容易感染流感，有助健康。林口長庚醫院副院長邱政洵講解流感趨勢時，也舉例英、美、澳等先進國家都建議65歲以上長者應優先使用佐劑流感疫苗。

林全表示，台灣東洋發跡於桃園，1968年桃園中壢工業區設置符合國際規範的製藥廠，並隨著城市發展往前邁進，一路來重視企業社會責任與公益回饋，連續三年公益捐助流感疫苗、捐贈社服機構、糧食銀行物資做為企業回饋，希望能成為社會信賴的公衛夥伴。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，9月份流感疫情上升，重症病例也直線上升，根據衛福部疾病管制署統計，65歲以上長者占流感重症50％，且絕大多數沒有打疫苗，主要是隨著年齡增長，免疫力也會下降。

桃園市衛生局表示，第一階段流感疫苗10月2日開打，衛福部疾病管制署提供各類公費接種對象施打4價流感疫苗，符合接種資格的民眾盡早前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，提升流感防護力，避免因流感併發重症，保護自己也保護身邊重要的人。

今年度公費流感疫苗分二階段開打，實施對象與去年相同，第一階段為10月2日開打，公費接種對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養與養護長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員，滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及具有潛在疾病之高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者，與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段自11月1日起開打，施打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人。