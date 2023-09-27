中秋連假避塞車 桃園龍潭警建議去遊樂區可走替代道路

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中秋連假將至，民眾返鄉、出遊將湧現車潮，桃園市龍潭區有風景區也有知名遊樂園，龍潭警方為確保道路交通順暢，連假期間將於重要路口編排員警、協勤民力，協助交通疏導工作，對於易塞車路段，也提出替代行駛道路，請用路人特別留意。

警方說，為避免連假期間前往世界客家博覽會及小人國遊樂區車流匯聚於、中豐、中原及高原路等沿線，而造成壅塞情形，龍潭警察分局建議民眾往遊樂區方向行駛替代道路如下：

1.龍潭交流道下（往中正路方向）一＞大昌路一＞右轉中正路一左轉新龍路一＞左轉中豐路一＞往遊樂區方向。 2.龍潭交流道下（往龍潭市區方向）一＞大昌路一＞左轉中正路一＞往石門水庫一＞龍源路往遊樂區方向。 3.高原交流道下（往高原方向）一＞高原路一＞中原路一＞往遊樂區方向。

另外請民眾特別留意，在9月29日6 至12時，國道3號龍潭系統交流道及高原交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，請各駕駚人要掌握交通動態及各項管制、服務措施。

龍潭警察分局分局長張鶴瓊特別呼籲民眾，中秋節烤肉、飲宴較多，切勿酒後駕車，釀成悲劇；另外請駕駛人行經路口務必禮讓行人優先，「多一點禮讓、行車更順暢」，切勿任意違規停車妨礙交通，並請遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用替代道路行駛，以免因車流過多以致耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢舆安全。