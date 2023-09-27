台積電認購1136盒喜憨兒月餅 直送部落小學

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台積電F12A廠與喜憨兒基金會合作送愛到部落計畫邁入第5年，今年號召熱血員工加入送愛到部落的行列，認捐中秋禮盒應援心智障礙者與部落學童，短短時間內認捐數量即高達1136盒，在中秋前夕分送橫山國小、尖石國小與南和國小，更首次以馬拉松模式不間斷的送愛到部落，將禮盒送到學童手上，

今年度台積電開始實行志工假制度，以行動為心智障礙者與偏鄉學童注入更多生命能量。台積電F12A廠副理郭秀敏表示，今年度F12A廠募集喜憨兒中秋禮盒，短短兩周就突破往年募集紀錄，也因為有志工假的關係，這次共有10名志工與喜憨兒一起送愛到部落，在中秋節前夕跟大家一起溫暖過節。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，得知台灣除偏遠、特偏、極偏等分級在交通、文化、生活機能、數位、經濟條件存在落差因素外，非山非市的國小亦難擺脫資源排擠與缺乏的困境，一盒盒美味的月餅，傳遞憨兒在工作訓練中的美好成果，更代表不畏生命挑戰的能量與祝福，感謝愛心企業的併肩同行。

阿軒是新進憨喜工坊的學員，此次與學長阿錡一起參與送愛任務，到學校發送中秋禮盒時，阿錡細心叮嚀阿軒要小心的把禮盒送達。有了阿錡學長手把手的教學，提升阿軒送愛經驗值。當阿軒拿到部落學童的感謝卡片時，他小心翼翼的捧在手心表示想回家跟媽媽分享喜悅。

送愛到部落執行至今已15年，每年中秋前夕，基金會專責團隊都會依據該年度籌募計畫，一一連繫由教育部所核定該縣市的偏遠地區學校，完整說明送愛到部落「一份幫助、兩份感動」的內涵與精神，再依據校方評估後所回覆的需求數量，由庇護工場進行月餅的排程生產與配送。