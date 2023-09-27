「2023桃園金牌好店」火熱出爐 30家金牌好店、3家人氣王獲獎

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桃園市長張善政今（27）日出席2023桃園金牌好店頒獎典禮，指出市府推廣「金牌好店」邁入第12年，每年都選出代表桃園的優質店家，並持續輔導得獎商家，協助維持好的商譽，今(2023)年桃園金牌好店」共計150家店家報名，精挑細選出30家金牌好店，今年更增設人氣店家獎項，透過網路票選3家人氣王，得獎者都是桃園優質店家的代表，期盼金牌好店成為榜樣，發揮示範作用，讓桃園商業環境變得更優質與繁榮，也讓外地朋友越來越喜歡到桃園消費。

張善政指出金牌好店每年越選越精緻，店家需要具有18般武藝才能獲選，今年除了店家本身非常優質之外，更導入食安、消費者保護、環保等元素，金牌好店獎座更以環保材質「樂土」製作，原料來自阿公店水庫淤泥，透過廢物利用響應環保，也期盼獲獎店家不斷精進，持續帶動桃園商業環境發展。

桃園市經發局表示「2023桃園金牌好店」支持與鼓勵企業不斷努力創新，並創造品牌價值，展現自我特色與魅力，今年選拔以「幸福好滋味」及「風格好生活」兩大類別徵選，除了邀請餐飲業者外，也邀請手作商品及體驗服務性質等各類好店共襄盛舉，歷經6位評選委員「書面審查」與「實地訪查」的2階段徵選，選出獨具特色且品質優良的30家店家，歡迎全國消費者及市民朋友們到桃園金牌好店吃、逛、玩。經發局指出，為鼓勵店家於徵選期間自我宣傳、增加品牌知名度，今年更新增人氣店家獎項，邀請市民朋友一同評選，歷經1個月票選，選出3家人氣王店家，同時也推出線上活動「憩桃處方籤」，10月10日前註冊金牌好店官方網站會員後，先抽選生活中面臨的煩惱，處方籤將推薦金牌好店獲獎店家，除了能得到限量專屬優惠券，還有機會獲得折扣金。此外，前往桃園金牌好店消費滿300元記得將發票留著，可至桃園購物節官網參加「2023桃園購物節」全市消費發票登錄抽大獎活動。更多資訊可至桃園金牌好店官網（網址：https://tgmr.vrworld.com.tw/）、桃園購物節活動官網（網址：https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw）查詢。

今日包括市議員張曉昀、市府經發局長張誠、法務局長賴彌鼎、衛生局長劉宜亷、龜山區長張嘉平、桃園區副區長邱創正、桃園市商業會理事長陳進法、桃園市商圈產業聯合會副總會長楊懷玉、桃園市楊梅四維商圈發展協會理事長林金水、桃園市博愛特區文創商業發展協會理事長蘇美樺、2023桃園金牌好店代表等皆一同出席。